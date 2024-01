Slik ser værvarselet for Oppdal ut de neste 21 dagene Foto: Skjermdump yr

Nå kan du få værvarsel for tre uker på yr.no. Fram til i dag har yr kun varslet været for ti dager framover.

21-dagersvarselet viser temperaturutvikling og sjanse for nedbør dag for dag, og også en oppsummeringsboks med oversikt uke for uke tre uker frem.

Disse langtidsvarslene vil først og fremst fortelle noe om sannsynligheter og trender, og vil ikke for eksempel si noe om akkurat når på dagen det begynner å regne om 2-3 uker.

Varselet finner du under fanen “21-dagersvarsel” på nettsiden yr.no. Her er varselet for de neste 21 dagene i Rennebu:

Det nye 21-dagersvarselet har lenge vært ønsket fra ulike brukergrupper, forteller Bård Fjukstad, som er varslingsdirektør ved Meteorologisk institutt.

Tre års arbeid

Arbeidet med 21-dagersvarselet har pågått i tre år og en rekke brukergrupper har vært involvert.

Det nye varselet er spesielt relevant for folk som er avhengig av været lengre fram.

– Et eksempel er bonden som lurer på når det er lurt å så, gjødsle eller høste, forteller Ingrid Støver Jensen, produktutviklingssjef og leder for Yr i NRK.

Yr-teamet har jobbet tett med et panel bestående av blant annet bønder, folk fra havnæring og forsikringsbransjen.

Viktig for bønder

Det nye 21-dagersvarselet er opprinnelig basert på tre forskjellige værvarslingsmodeller, som alle oppdaterer seg med forskjellig tidsintervall og har ulik geografisk oppløsning.

I likhet med det vanlige varselet på Yr er også 21-dagersvarselet kalibrert blant annet ved hjelp av data innhentet fra private værstasjoner.

21-dagersvarselet ble lagt ut på beta.yr.no like før sommeren 2023, og yr fikk da hundrevis av tilbakemeldinger fra brukere.

En lengre varslingshorisont, som 21 dager, kan være nyttig for bransjer som må tilpasse driften etter værfoholdene. Et eksempel kan være aktører innenfor landbruk som har behov for å forutse og forberede seg på langvarig tørke om sommeren. Andre bransjer som har nytte av værprognoser for flere uker fremover, er for eksempel kraft- og forsikringsbransjen.