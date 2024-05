På denne skolen er hver fjerde elev fra Ukraina

У цій школі кожен четвертий учень із України.

В этой школе каждый четвертый ученик из Украины.

På Drivdalen oppvekstsenter i Oppdal går det 16 ukrainske elever, blant totalt 61 elever. Skolen ble mottaksskole for ukrainske flyktninger i fjor høst.

Drivdalen Upvekstsenter в Оппдалі відвідують 16 українських учнів із загальної кількості 61 учня. Восени минулого року школа стала центром прийому українських біженців.

Drivdalen Upvekstsenter в Оппдале посещают 16 украинских учеников из общего числа 61 ученика. Осенью прошлого года школа стала центром приёма украинских беженцев.

I grunnskolene i Oppdal går det per i dag 53 ukrainske elever. Vollan skole har 15 elever, Aune fem, Midtbygda åtte og ungdomsskolen ni.

Зараз у початкових школах Оппдала навчається 53 українські учні. У Vollan школі навчається 15 учнів, в Aune — 5, у Midtbygda — 8, а в середній школі — 9.

Сейчас в начальных школах Оппдала учится 53 украинских ученика. В Vollan школе учится 15 учеников, в Aune – 5, в Midtbygda – 8, а в средней школе – 9.

Nadia Björk, som har bodd tre år i Oppdal og 15 år i Norge, arbeider som tolk ved skolen. Hennes innsats er avgjørende for å overbringe språk- og kulturforskjellene.

Nadia Björk, яка три роки мешкала в Оппдалі та 15 років у Норвегії, працює перекладачем у школі. Її зусилля мають вирішальне значення для передачі мови та культурних відмінностей.

Nadia Björk, которая три года жила в Опдале и 15 лет в Норвегии, работает переводчиком в школе. Ее усилия имеют решающее значение для передачи языка и культурных отличий.

Nadia Björk er helt sentral for at integreringen på Drivdalen oppvekstsenter lykkes. Kontaktlærer Solveig Vognild Olsen setter sin lit til både Nadia og lærdommen barna får gjennom lek - i tillegg til undervisningen. Foto: Tore Brendryen

– Jeg har vært gjennom integrering selv, og vet hvor utfordrende det er. Det kjennes bra ut å hjelpe til med den prosessen, sier Björk.

– Я сама пройшла через інтеграцію і знаю, наскільки це складно. Приємно допомагати у цьому процесі, каже Надя.

– Я сама прошла через интеграцию и знаю, насколько это сложно. Приятно помогать в этом процессе, говорит Надя.

Ukrainske elever er mest forundret over hvor ofte elevene er utendørs. Lærer Solveig Vognild-Olsen understreker lekens betydning for språklæring og sosialisering, spesielt for de yngste barna.

Найбільше українських учнів дивує те, як часто учні бувають на природі. Вчитель Solveig Vognild-Olsen наголошує на важливості гри для вивчення мови та соціалізації, особливо для найменших дітей.

Больше всего украинских учеников удивляет то, как часто ученики бывают на природе. Учитель Solveig Vognild-Olsen отмечает важность игры для изучения языка и социализации, особенно для самых маленьких детей.

Lærer Anne Marie Dalen Strypet mener skolekulturen i Ukraina ligner mer den vi hadde i Norge på 60- og 70-tallet. Der læreren hadde svaret på alt, og utøvde mye disiplin.

Вчитель Anne Marie Dalen Strypet вважає, що шкільна культура в Україні більше схожа на ту, яка була в Норвегії 60-70-х років. Де вчитель мав відповідь на все, а також він підтримував дисципліну.

Учитель Anne Marie Dalen Strypet считает, что школьная культура в Украине больше похожа на ту, которая была в Норвегии в 60-70-е годы. Где у учителя был ответ на всё, и также он поддерживал дисциплину.

Hun sier de ukrainske elevene er veldig flinke faglig.

– Noen av barna kan allerede flere språk, og når det gjelder matematikk er de veldig langt foran oss i Norge. Det er nok nesten så de synes at matten vår er på barnehagenivå, sier Strypet.

Вона каже, що українські учні дуже здібні у навчанні.

– Дехто з дітей вже знає кілька мов, а з математики вони в Норвегії набагато випереджають нас. Нібито вони вважають, що у нас математика на рівні дитячого садка, – каже Anne Marie Dalen Strypet.

Она говорит, что украинские ученики очень способные в учебе.

– Некоторые из детей уже знают несколько языков, а по математике они в Норвегии намного опережают нас. Вроде бы они считают, что у нас математика на уровне детского сада, – говорит Anne Marie Dalen Strypet.

– Dessuten legger de en enorm flid i skolearbeidet sitt, og de viser en stor tålmodighet og konsentrasjonsevne, i tillegg til at de forstår at det krever arbeid for å bli flinke.

– Крім того, їм доводиться докладати величезних зусиль до шкільних завдань, виявляти велике терпіння та концентрацію, а також вони розуміють, що для того, щоб стати хорошими учнями, потрібно багато працювати.

– Кроме того, им приходится прилагать огромные усилия к школьным заданиям, проявлять большое терпение и концентрацию, а также они понимают, что для того, чтобы стать хорошими учениками, нужно много работать.

Også de ukrainske foreldrene integreres stadig bedre i skolen og har også møtt opp på dugnad.

– Vi hadde dugnad tidligere denne uken, og hadde et godt oppmøte. Det er flere av dem som har gitt beskjed om at de kan hjelpe til med alt mulig, og det er trivelig, sier rektor Beate Lauritzen.

Українські батьки також стають все краще інтегрованими у школу, а також з’являються на суботнік.

– На початку цього тижня у нас був суботнік, на якому була гарна відвідуваність. Багато хто з них дав зрозуміти, що можуть допомогти у всьому, і це приємно, - каже директор школи Beate Lauritzen.

Украинские родители тоже становятся всё лучше интегрированными в школу, а также появляются на субботнике.

– В начале этой недели у нас был субботник, на котором была хорошая посещаемость. Многие из них дали понять, что могут помочь во всем, и это приятно, - говорит директор школы Beate Lauritzen.

Også de norske barna har stor nytte av å ha mange ukrainske medelever, presiserer Lauritzen.

– Det som skjer i verden angår oss. At barn fra helt andre kulturer kommer til vårt oppvekstsenter er en berikelse for både oss voksne og de norske barna.

Норвезькі діти також дуже виграють від того, що у них багато українських однокласників, уточнює Beate.

– Те, що відбувається у світі, стосується нас. Те, що діти з абсолютно різних культур приходять до нашого Oppvekstsenter, є збагаченням як для нас, дорослих, так і для норвезьких дітей.

Норвежские дети тоже очень выигрывают от того, что у них много украинских одноклассников, уточняет Beate.

– То, что происходит в мире, касается и нас. То, что дети из совершенно разных культур приходят в наш Oppvekstsenter, является обогащением как для нас, взрослых, так и для норвежских детей.

Skolen i Norge er annerledes enn en typisk skole i Ukraina. Norsk skole ligner mer på et fritidsklubb for ulike hobbyer og fritidsaktiviteter. Ved første øyekast kunne jeg ikke fastslå hvor mine landsmenn var. Alle barna var blide og bekymringsløse.

Школа у Норвегії відрізняється від типової школи в Україні. Норвезька школа швидше схожа на дитячий центр для різних хобі та занять у вільний час. З першого погляду я не змогла визначити, де мої маленькі співвітчизники. Всі діти були веселі та безтурботні.

Школа в Норвегии отличается от типичной школы в Украине. Норвежская школа скорее похожа на детский центр для различных хобби и занятий в свободное время. C первого взгляда я не смогла определить, где же мои маленькие соотечественники. Все дети были веселые и беззаботные.

Sammen med en journalist fra OPP Tore Brendryen går vi inn i klasserommet til elever i femte klasse. På Tores spørsmål «Hvordan er det å lære norsk?» svarer alle enstemmig at det går veldig bra.

Разом із журналістом із газети OPP Tore Brendryen ми заходимо до учнів п'ятого класу. На питання Tore, «Як це вивчати норвезьку мову?», всі дружно відповідають, що дуже добре.

Вместе с журналистом из газеты OPP Tore Brendryen мы заходим к ученикам пятого класса. На вопрос Tore, «Как это — изучать норвежский язык?», все дружно отвечают, что очень хорошо.

- Vi liker det veldig godt!, sier Milana (11).

- Vi forstår nesten alt, men å snakke er verre, sier Ekaterina (11).

- Нам подобається! - каже Мілана (11).

- Ми майже все розуміємо, але говоримо гірше. - додає Катерина (11)

- Нам нравится! - говорит Милана (11).

- Мы почти все понимаем, но говорим хуже. - добавляет Екатерина (11)

Barna snakket flytende norsk med lærerne og forsto Tore utmerket. Det viser seg at på Drivdalen Skole lærer ukrainske barn ikke bare bokmål, men også oppdaling.

Діти вільно говорили норвезькою з вчителями і чудово розуміли Tore. Виявляється в Drivdalen Skole українські діти вивчають не тільки bokmål, а й oppdaling (діалект Оппдала).

Дети свободно говорили на норвежском с учителями и прекрасно понимали Tore. Оказывается в Drivdalen Skole украинские дети учат не только bokmål, но и oppdaling (диалект Оппдала).

- Er det stor forskjell på ukrainsk og norsk skole?

- Ja! Veldig stor forskjell! – svarer alle sammen.

- Між українською та норвезькою школою велика різниця?

- Так! Дуже велика різниця! - відповідають усі разом.

- Между украинской и норвежской школой большая разница?

- Да!!! Очень большая разница! - отвечают все вместе.

- Hvordan er den norske skolen forskjellig fra den ukrainske?

- Vi går alltid ut i pausen, sier Milana.

- Чим відрізняється норвезька школа від української?

- На перерву ми завжди виходимо на вулицю. - каже Мілана.

- Чем отличается норвежская школа от украинской?

- На перемену мы всегда выходим на улицу - говорит Милана.

- Liker dere det?

- Ja! Veldig! – alle barna svarer sammen igjen.

- I Ukraina hadde vi kroppsøvingstime, og i Norge har vi forskjellige spill, sier Zlata (10)

- I kroppsøving i Ukraina bruker vi hele timen på trening, men her spiller vi, sier Milana.

– А вам це подобається?

- Так, дуже! - Знову хором відповідають усі діти.

– В Україні у нас був урок фізкультури, а в Норвегії у нас різні ігри. - каже Злата (10)

- На фізкультурі в Україні у нас весь урок розминка, а тут ми граємо. – додає Мілана.

- А вам это нравится?

- Да, очень! - опять хором отвечают все дети.

- В Украине у нас был урок физкультуры, а в Норвегии у нас разные игры. - говорит Злата (10)

- На физкультуре в Украине у нас весь урок разминка, а здесь мы играем. - добавляет Милана.

Etter å ha snakket litt mer går vi alle sammen ut og møter elever fra andre klasser. Vi setter oss ved bordet, og små barn fra Mariupol, Lugansk, Kakhovka og Odessa løper rundt oss og kvitrer glade som små fugler.

Ще трохи поговоривши ми всі разом виходимо надвір і знайомимося з учнями з інших класів. Ми сідаємо за стіл, а маленькі українці з Маріуполя, Луганська, Каховки та Одеси бігають навколо нас і весело щебечуть, як маленькі пташки.

Еще немного поговорив мы все вместе выходим на улицу и знакомимся с учениками из других классов. Мы садимся за стол, а маленькие украинцы из Мариуполя, Луганска, Каховки и Одессы бегают вокруг нас и весело щебечут как маленькие птички.

- Hva var uvanlig for deg på norsk skole?

- Що для вас було незвичайного у норвезькій школі?

- Что для вас было необычного в норвежской школе?

- I Norge er det Kondis, som er daglig morgengymnastikk - 20 minutter og to lange pauser på 30 minutter hver, sier Varvara (13). – Vi går stadig turer i skogen, på ulike turer.

- У Норвегії є Kondis (щоденна ранкова гімнастика) 20 хвилин і дві великі перерви по 30 хвилин. – каже Варвара (13). - Ми постійно ходимо на прогулянки до лісу, у різні тури.

- В Норвегии есть Kondis (ежедневная утренняя гимнастика) 20 минут и две больших перемены по 30 минут. - говорит Варвара (13). - Мы постоянно ходим на прогулки в лес, в различные туры.

- Ingen lekser, sier Sofia (10) fra Mariupol. – Og gode lærere.

- Немає домашнього завдання. – розповідає Софія (10) із Маріуполя. - І добрі вчителі.

- Нет домашнего задания. - рассказывает София (10) из Мариуполя. - И добрые учителя.

- Ja, lærerne er veldig snille, de er venner med oss, sier Anna-Aglaya (12) og Varvara.

- Так, вчителі дуже добрі, вони нарівні з нами. - додає Анна-Аглая (12) та Варвара.

- Да, учителя очень добрые, они наравне с нами. - добавляет Анна-Аглая (12) и Варвара.

- Den norske skolen forklarer ting tydeligere. Vi blir ikke undervist fra lærebøker, men på en leken måte, fortsetter Anna-Aglaya. – Vi begynte å elske matematikk mer og forstå engelsk bedre.

- У норвезькій школі зрозуміліше пояснюють. Нас навчають не за підручниками, а в ігровій формі. продовжує Анна-Аглая. - Ми стали більше любити математику і краще розуміємо англійську.

- В норвежской школе понятнее объясняют. Нас учат не по учебникам, а в игровой форме. продолжает Анна-Аглая. - Мы стали больше любить математику и лучше понимаем английский.

- Jeg liker at det er færre timer her og at det er skolefritidsordning, sier Ivan (8). – Og det er også forbudt å ta med godteri til en norsk skole!

- А мені подобається, що тут менше уроків і є «продленка». – розповідає Іван (8). - А ще до норвезької школи заборонено приносити солодке!

- А мне нравится, что здесь меньше уроков и есть продленка. - рассказывает Иван (8). - А еще в норвежскую школу запрещено приносить сладкое!

- Norsk skole er kjempegøy, vi leker ute hele tiden, sier Sofia (11) fra Kakhovka.

- У норвезькій школі дуже весело, ми весь час гуляємо на вулиці. – каже Софія (11) із Каховки.

- В норвежской школе очень весело, мы все время гуляем на улице. - говорит София (11) из Каховки.

- På den norske skolen fikk vi iPader. Jeg elsker alt med den norske skolen!, sier Mikhail (11) muntert.

- У норвезькій школі нам видали айпади. Мені все подобається у норвезькій школі! – весело розповідає Михайло (11).

- В норвежской школе нам выдали айпады. Мне все нравится в норвежской школе! - весело рассказывает Михаил (11).

- Jeg liker også alt ved denne skolen, sier Sabrina (11).

- Мені теж все подобається у цій школі. - додає Сабріна (11).

- Мне тоже все нравится в этой школе. - добавляет Сабрина (11).

På spørsmål om det er lettere å studere på en norsk eller en ukrainsk skole, svarer alle barna uten å nøle:

- Selvfølgelig på norsk skole!

- Her er det interessant, gøy og kult!

На питання, де легше навчається в норвезькій чи українській школі, всі діти не замислюючись відповідають:

- Звичайно у норвезькій!

- Тут цікаво, весело та прикольно!

На вопрос, где легче учится в норвежской или в украинской школе, все дети не задумываясь отвечают:

- Конечно в норвежской!

- Здесь интересно, весело и прикольно!