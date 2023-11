Sammen med Oppdal Frivilligsentral og innvandrertjenesten i Oppdal og Rennebu inviterer Sparebank1 SMN barn og unge i Oppdal og Rennebu på kino.

Vi har lyst til å bidra til å skape en positiv og inkluderende atmosfære i førjulstiden. Gjennom denne gratis filmvisningen ønsker vi å gi barn og unge, uavhengig av bakgrunn, muligheten til å nyte en magisk stund på kino, skriver banken i en pressemelding.

– Vi ser frem til å dele denne opplevelsen med lokalsamfunnet og inviterer alle til å delta i feiringen av fellesskap, juleglede og inkludering. La oss sammen skape en magisk start på julesesongen og spre julehjertevarme til alle i vårt lokalmiljø, skriver banken, som sponser 300 billetter.

Det er den nye storfilmen fra Walt Disney animation studios, «Ønske», som skal vises. Filmen handler om et kongerike der kongen har magiske krefter, og lar innbyggerne få oppfyllt ønskene sine. Men til syvende og sist er det kongen som bestemmer hvilke ønsker som innvilges. Og når den unge jenta Asha får hjelp av magiske krefter, blir det forviklinger.

Finansrådgiver Ragnhild Plassen Vik i Sparebank 1 SMN sier til OPP at det allerede er delt ut 150 billetter til innvandringstjenesten i Oppdal og det er også delt ut billetter via innvandringstjenesten i Rennebu.

– Alle som vil kan hente seg billetter i kafeen i kulturhuset, sier hun.

Filmen går på kino i Oppdal lørdag klokka 16.

– I går var det 27 billetter igjen, og de kan enten hentes ut på nett, uten betaling, eller på kulturhuset.

Prioriterer like muligheter

Sparebank 1 SMN understreker i denne forbindelsen at de «heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje! Gjennom Samfunnsutbytte deler vi hvert år ut midler til store og små prosjekter i Midt-Norge.»

Årlig løfter de ulike tema som tar tak i forskjellige utfordringer. I år setter de fokus på like muligheter for barn og unge.

«Alle fortjener å være en del av et fellesskap, og for barn og unge kan det være ekstra vondt å stå utenfor. Vi har derfor prioritert støtte til aktiviteter og tiltak som skal hindre utenforskap og bygge fellesskap for barn og unge. »