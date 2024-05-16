Slik feires 17. mai i Oppdal og Rennebu

Так святкують 17 травня в Оппдалі та Реннебу

Так празднуют 17 мая в Оппдале и Реннебу

Det varsles en rekordvarm feiring med strålende sol og opptil 26-27 grader i Oppdal og Rennebu på Norges nasjonaldag 17. mai.

У національний день Норвегії - 17 травня в Оппдалі та Реннебу прогнозують рекордно тепле святкування з чудовим сонячним днем та високою температурою повітря від +26 до +27 градусів.

В национальный день Норвегии - 17 мая в Оппдале и Реннебу прогнозируют рекордно теплое празднование с отличным солнечным днем и высокой температурой воздуха от +26 до +27 градусов.

Nasjonaldagen i Rennebu vil starte med et fellesarrangement og gudstjeneste på Berkåk, før folk spres ut til festligheter i grendene med arrangerementer både på Voll og Innset.

Національний день у Rennebu розпочнеться зі спільного заходу та церковної служби у Berkåk, перш ніж люди розійдуться своїми районами на святкові заходи, які будуть організовані як у Voll, так і в Innset.

Национальный день в Rennebu начнется с совместного мероприятия и церковной службы в Berkåk, прежде чем люди разойдутся по своим районам на праздничные мероприятия, которые будут организованы как в Voll, так и в Innset.

På Berkåk skal nyordfører Per Arne Lium holde talen. Veteranbilkortesjen er et fast innslag og vil også prege feiringen dette året.

У Berkåk з промовою виступить новий мер Per Arne Lium. Святковий кортеж ретро-автомобілів є постійним заходом, тому також пройде і цього року.

В Berkåk с речью выступит новый мэр Per Arne Lium. Праздничный кортеж ретро автомобилей является постоянным мероприятием, поэтому также пройдет и в этом году.

Den kjører fra Voll klokka 10 til helsesenteret på Berkåk og viere til Innset og tilbake til Voll.

Кортеж почне їздитиме з Voll о 10:00 до Helsesenter у Berkåk, потім до Innset і назад до Voll.

Кортеж начнет ездить с Voll в 10:00 в Helsesenter в Berkåk, затем в Innset и обратно в Voll.

Rune Skjolden, leder av 17. maikomiteen i Rennebu, forventer storsalg av is og forfriskninger på grunn av den varslede varmen.

Rune Skjolden, керівник комітету «17 травня» в Реннебу, очікує великих продажів морозива та прохолодних напоїв через прогнозовану спеку.

Rune Skjolden, руководитель комитета «17 мая» в Реннебу, ожидает больших продаж мороженого и прохладительных напитков из-за прогнозируемой жары.

I Oppdal starter toget i Oppdal sentrum 12.15, og når det kommer tilbake til festplassen ved kulturhuset skal Soma Ali, som holdt nyttårstalen for hele nasjonen på TV, være hovedtaler.

В Оппдалі парад (tog - поїзд) відправляється з центру Оппдала о 12:15, а коли він повернеться на місце фестивалю до Kulturhus, буде виступати Soma Ali, яка звернулась до всієї нації з новорічною промовую по телебаченню.

В Оппдале парад (tog – поезд) отправляется из центра Оппдала в 12:15, а когда он вернется на место фестиваля в Kulturhus, будет выступать Soma Ali, которая обратилась ко всей нации с новогодней речью по телевидению.

Oppdals juniorkorps og Oppdal Musikkforening vil slå seg sammen på grunn av rekrutteringsproblemer i juniorkorpset.

Juniorkorps і Musikkforening об’єднаються через проблеми з набором у Juniorkorps.

Juniorkorps и Musikkforening объединятся из-за проблем с набором в Juniorkorps.

De skal spille i toget i sentrum, og skal ut i kretsene for å spille. Men i år uten å være med i toget i kretsene.

Вони гратимуть у «поїзді» у центрі та вийдуть грати у колі. Але цього року без участі у «поїзді» по колу.

Они будут играть в «поезде» в центре и выйдут играть в круг. Но в этом году без участия в «поезде» по кругу.

Det blir likevel tog både på Lønset og Midtbygda, det skal også feires 17. mai på Fagerhaug.

Парад, як і раніше, проходитиме в Lønset та Midtbygda, також свято 17 травня відзначатиметься і у Fagerhaug.

Парад, по-прежнему, будет проходить в Lønset и Midtbygda, также праздник 17 мая будет отмечаться и в Fagerhaug.

Det blir tradisjonelle aktiviteter som leker for barn og forskjellige arrangementer ved kulturhuset og ungdomsskolen, og i kretsene.

У Kulturhus та середній школі, а також у гуртках пройдуть традиційні заходи – різноманітні ігри та заняття для дітей.

В Kulturhus и средней школе, а также в кружках пройдут традиционные мероприятия – различные игры и занятия для детей.

Og selvsagt pølsesalg, mye gode kaker, is, brus og kaffe.

І, звичайно ж, розпродаж ковбас, багато смачних тістечок, морозива, прохолодних напоїв та кави.

И, конечно же, распродажа колбас, много вкусных пирожных, мороженого, прохладительных напитков и кофе.

Gratulerer med dagen!

З днем народження!

С днем рождения!