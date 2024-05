– Det er lenge mellom at det arrangeres et Ski-VM så nært oss og det kan by på mange muligheter for næringslivet, idretten og privatpersoner, sier avdelingsleder for Nav Oppdal og Rennebu, Hans Bøe, til OPP.

VM-arrangøren, NAV Trøndelag og lokale næringsforeninger har gått sammen for å presentere disse mulighetene rundt om i kommunene.

Onsdag står Oppdal for tur, og det er næringsforeningene i Oppdal og Rennebu som er vertskap for frokostmøtet på Oppdal turisthotell.

Ifølge Bøe vil møtet gi et innblikk i hvordan Ski-VM inkluderer frivilige, skaper arbeidspraksisplasser og hvordan de vil legge til rette for aktiviteter i hele Trøndelag.

– Vi får besøk enten av VM-sjef Åge Skinstad eller Rita Ottervik fra arrangørkomiteen. I tillegg kommer Merete Storødegård som er seniorrådgiver for VM-samarbeidet i Trøndelag, sier Bøe.

Hun er tidligere leder for Nav i Værnesregionen.

Ski-VM arrangeres fra 26. februar til 9. mars neste år, med anlegget i Granåsen som sentral arena. Foto: Asplan Viak, illustrasjon

Ringvirkninger

Bøe trekker frem at ringvirkningene var merkbare under forrige Ski-VM i Trondheim i 1997. Noen landslagstropper, som den russiske, valgte da å ha treningsleir i Rennebu før selve mesterskapet.

– Om russerne blir med neste år er ikke godt å si, men dette viser de mulighetene som er for kommuner som ligger halvannen time fra Trondheim. Næringsliv og andre aktører bør kjenne sin besøkelsestid og finne ut hva de kan få ut av arrangementet, mener Bøe.

Verken Oppdal eller Rennebu har så langt fått noen formelle oppgaver i forbindelse med VM.

– Kan det være aktuelt å tilby overnatting i distriktskommunene?

– Markedet for overnatting blir støvsuget i en stor omkrets, så der kan det kan være muligheter.

Det er også behov for flere frivillige som kan stille opp under VM-dagene i Trondheim, noe som blir tatt opp nærmere på møtet, ifølge Bøe.

