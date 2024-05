Ikke tenn bål eller grill utendørs nå

Не розпалюйте зараз багаття чи барбекю на відкритому повітрі

Не разжигайте сейчас костёр или барбекю на открытом воздухе

Brannvesenet advarer om stor brannfare i terrenget etter en nedbørsfattig vår. Det er tørt i bakken, og glør fra griller og bål kan starte branner som raskt sprer seg.

Пожежна служба попереджає про високу небезпеку пожежі на місцевості після посушливої весни. Вугілля від вогнища і барбекю, що горить, може викликати пожежі, що швидко поширюються, в сухій землі.

Пожарная служба предупреждает о высоком риске возгорания на местности после засушливой весны. Горящий уголь от костра и барбекю может вызвать быстро распространяющиеся пожары в сухой земле.

Onsdag måtte brannvesenet i Oppdal rykke ut etter at en person mistet kontrollen på en bråtebrann vedkommende hadde startet. Bråtebrenning er noe gardbrukere noen ganger gjør for å fjerne tørt, dødt gress for å gi plass til nytt gress.

У середу пожежна служба в Оппдалі виїхала за викликом, після того, як чоловік втратив контроль над пожежею, що раптово виникла.

Щоб видалити суху, мертву траву та звільнити місце для нової, садівники іноді спалюють торішнє листя, траву та сухі гілки.

В среду пожарная служба в Оппдале выехала по вызову, после того, как мужчина потерял контроль над внезапно возникшим пожаром.

Чтобы удалить сухую, мертвую траву и освободить место для новой, садовники иногда сжигают прошлогодние листья, траву и сухие ветки.

Brannvesenet klarte ikke å komme raskt nok til stedet, og en bonde med traktor og møkkspreder slukket brannen som hadde spredt seg i terrenget og skogen.

Пожежна служба не змогла досить швидко прибути на місце, і фермер за допомогою трактора та розкидача органічних добрив гасив вогонь, що розповсюджувався місцевістю та лісом.

Пожарная служба не смогла достаточно быстро прибыть на место, и фермер с помощью трактора и разбрасывателя органических удобрений тушил огонь, распространявшийся по местности и лесу.

– Hvis bonden med møkkavognen ikke hadde vært der, kunne brannen spredt seg langt avgårde, sier brannmester Trine Bakke i Trøndelag brann og redning til OPP.

— Якби поряд не виявилося фермера з причепом добрив, вогонь міг би поширитися і далі, - каже керівник Trine Bakke із пожежно-рятувальної служби Trøndelag.

— Если бы рядом не оказалось фермера с прицепом удобрений, огонь мог бы распространиться и дальше, - говорит начальник Trine Bakke из пожарно-спасательной службы Trøndelag.

Trine Bakke oppfordrer folk til å ikke bruke engangsgrill, eller annen åpen flamme utendørs nå.

– Det er greit å grille i trygge omgivelser hjemme i egen hage, eller tenne på i en bålpanne hjemme om man er sikker på at det ikke vil ta fyr i omgivelsene. Men ikke ta med grill på tur nå, advarer hun.

Trine Bakke закликає людей зараз не використовувати одноразові барбекю та не розводити багаття на відкритому повітрі.

— Можна приготувати гриль у безпечному місці вдома, у власному саду або розпалити вогонь у мангалі. Ви повинні бути впевнені, що він не спалахне поблизу. Але зараз не беріть у поїздки барбекю, – попереджає вона.

Trine Bakke призывает людей сейчас не использовать одноразовые барбекю и не разводить костры на открытом воздухе.

— Можно приготовить гриль в безопасном месте дома, в собственном саду, или разжечь огонь в мангале. Вы должны быть уверены, что он не загорится поблизости. Но сейчас не берите в поездки барбекю, - предупреждает она.

Det har vært flere branner i terrenget den siste måneden, og brannvesenet varslet tidligere at de som tenner på heretter vil få bot, om brannvesenet må rykke ut.

За останній місяць на місцевості сталося кілька пожеж. Раніше пожежна служба попереджала, що ті, хто розпалює багаття, будуть оштрафовані, якщо пожежній службі доведеться виїхати.

За последний месяц на местности произошло несколько пожаров. Ранее пожарная служба предупреждала, что те, кто разжигает костёр, будут оштрафованы, если пожарной службе прийдется выехать.

Brannfaren er ikke over før det har kommet veldig mye regn.

– Etter en så tørr periode er det tørt langt ned i bakken, og glør kan ulme under bakken i lang tid før det tar fyr, sier Bakke.

Hun oppfordrer folk til å varsle brannvesenet på telefon 110 om de ser at det ryker fra terrenget, eller om de ser bål.

Небезпека пожежі не зникне, доки не піде сильний дощ.

— Після довгого посушливого періоду, в сухій землі вугілля, що горить, можуть довго тліти під землею, перш ніж відбудеться займання, — каже Trine Bakke.

Вона закликає людей повідомляти пожежну службу за номером 110, якщо вони бачать пожежу чи дим на місцевості.

Опасность пожара не исчезнет, пока не пойдет сильный дождь.

— После долгого засушливого периода, в сухой земле горящие угли могут долго тлеть под землей, прежде чем произойдет возгорание, - говорит Trine Bakke.

Она призывает людей сообщать пожарной службе по номеру 110, если они видят пожар или дым на местности.

– Det er viktig for brannvesenet å få tidlig varsling, før det rekker å spre seg. Vi har mye tungt utstyr som skal tas med ut, og vi er også avhengige av tilgang på vann, så vi trenger hjelp skal vi få til rask nok respons, sier brannmesteren.

— Для пожежної служби важливо отримати раннє попередження, перш ніж вогонь встигне поширитися. Нам потрібно вивезти багато важкої техніки, і ми також залежимо від доступу до води. Тому нам потрібна допомога, щоб ми змогли досить швидко відреагувати, — каже керівник пожежної служби.

— Для пожарной службы важно получить раннее предупреждение, прежде чем огонь успеет распространиться. Нам нужно вывезти много тяжелой техники, и мы также зависим от доступа к воде. Поэтому нам нужна помощь, чтобы мы смогли достаточно быстро отреагировать, — говорит начальник пожарной службы.

Det er meldt uvanlig varmt vær ut denne uka, og langt inn i neste uke. Det er meldt litt regn fra tirsdag, og noen dager fram. Onsdag skal temperaturen synke til 17 grader.

Незвичайно тепла погода зберігатиметься до кінця цього тижня. Повідомляється, що з вівторка і впродовж кількох наступних днів очікується невеликий дощ. У середу температура знизиться до 17 градусів тепла.

Необычно теплая погода сохранится до конца этой недели. Сообщается, что со вторника и на протяжении нескольких следующих дней ожидается небольшой дождь. В среду температура снизится до 17 градусов тепла.

Nå går alle togene igjen på Dovrebanen

Усі поїзди знову ходять по залізничній лінії Dovrebanen

Все поезда снова ходят по железнодорожной линии Dovrebanen

Etter ni måneder med færre avganger og buss på deler av strekningen, ble Dovrebanen tirsdag gjenåpnet for passasjertrafikk. Togene har ikke kunnet kjøre hele strekningen fordi Randklev bru i Gudbrandsdalen ble ødelagt i ekstremvær i august i fjor. Nå er brua reparert og togene kan kjøre som normalt.

Після дев'яти місяців із меншою кількістю відправлень поїздів та автобусів на деяких ділянках маршруту, у вівторок, залізнична лінія Dovrebanen була знову відкрита для пасажирських перевезень. Поїзди не могли проїжджати всю ділянку, оскільки міст Randklev у Gudbrandsdalen був зруйнований через екстремальні погодні умови у серпні минулого року. Наразі міст відремонтовано і поїзди можуть ходити у звичайному режимі.

После девяти месяцев с меньшим количеством отправлений поездов и автобусов на некоторых участках маршрута, во вторник, железнодорожная линия Dovrebanen была вновь открыта для пассажирских перевозок. Поезда не могли проезжать весь участок, поскольку мост Randklev в Gudbrandsdalen был разрушен из-за экстремальных погодных условий в августе прошлого года. Сейчас мост отремонтирован и поезда могут ходить в обычном режиме.

Det er seks avganger hver vei mellom Oslo og Trondheim som før uværet rammet togstrekningen, og det er igjen nattog. Det går i tillegg morgentog fra Oppdal til flyplassen på Værnes.

Це ті ж шість відправлень поїздів, що курсували в обидві сторони між Oslo та Trondheim, до того, як негода обрушилася на залізничну лінію. Знову курсують нічні потяги. Також з Оппдала до аеропорту Værnes ходить додатковий ранковий поїзд.

Это те же шесть отправлений поездов, курсировавших в обе стороны между Oslo и Trondheim, до того, как непогода обрушилась на железнодорожную линию. Опять курсируют ночные поезда. Также из Оппдала в аэропорт Værnes ходит дополнительный утренний поезд.

Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge, innrømmer at det blir en utfordring å få tilbake tidligere passasjerer, etter at mange har opparbeidet nye reisevaner i perioden med dårligere togtilbud.

Hilde Lyng, керівник інформаційного відділу SJ Norge, визнає, це буде складним завданням, повернути колишніх пасажирів, після того,

як багато хто з них придбав нові звички у поїздках у період погіршення залізничного сполучення.

Hilde Lyng, руководитель информационного отдела SJ Norge, признает, это будет сложной задачей, вернуть прежних пассажиров, после того, как многие из них приобрели новые привычки в поездках в период ухудшения железнодорожного сообщения.

Også tilbudet på Rørosbanen er forbedret, alle seks avganger er tilbake, etter at persontogene der måtte vike for godstogene som nå igjen kan kjøre på Dovrebanen.

Пропозиція по залізничній лінії Rørosbanen також була покращена. Усі шість відправлень повернулися після того, як пасажирські поїзди були змушені поступитися місцем товарним поїздам, які зараз знову можуть курсувати залізничною лінією Dovrebanen.

Предложение по железнодорожной линии Rørosbanen также было улучшено. Все шесть отправлений вернулись после того, как пассажирские поезда были вынуждены уступить место товарным поездам, которые сейчас снова могут курсировать по железнодорожной линии Dovrebanen.

Dette er avgangstidene for toget fra Oppdal på hverdagene:

Fra Oppdal mot Trondheim: 04.45, 06.21 (Trønderbanen), 12.59, 15.15, 19.13, 21.08, 23.16.

Fra Oppdal mot Oslo: 07.44, 09.54, 12.02, 14.44, 17.10, 01.10

Час відправлення поїздів з Оппдала у будні дні:

З Oppdal у Trondheim: 04:45, 06:21 (Trønderbanen), 12:59, 15:15, 19:13, 21:08, 23:16.

З Oppdal до Oslo: 07:44, 09:54, 12:02, 14:44, 17:10, 01:10.

Время отправления поездов из Оппдала в будние дни:

Из Oppdal в Trondheim: 04:45, 06:21 (Trønderbanen), 12:59, 15:15, 19:13, 21:08, 23:16.

Из Oppdal в Oslo: 07:44, 09:54, 12:02, 14:44, 17:10, 01:10.

Leder for legetjenesten, Rune Træthaug og enhetsleder for helse og familie, Hanna Westman. Foto: Per Ole Aalberg

Lover å gi alle et legetilbud

Обіцяють дати кожному пропозицію від лікаря Обещают дать каждому предложение от врача

716 personer står på venteliste for å bytte fastlege i Oppdal, men i løpet av året skal alle innbyggere i kommunen ha et fastlegetilbud. Det lover Rune Træthaug, leder for legetjenesten.

На даний момент у аркуші очікування 716 осіб, які бажають змінити лікаря загальної практики в Опдалі. Але протягом року усі жителі муніципалітету мають отримати пропозицію від лікаря загальної практики. Це обіцяє Rune Træthaug, керівник медичної служби.

На данный момент в листе ожидания 716 человек, желающих сменить врача общей практики в Оппдале. Но в течение года все жители муниципалитета должны получить предложение от врача общей практики. Это обещает Rune Træthaug, руководитель медицинской службы.

Han mener at mange av de 716 som står i kø har fastlege i dag, men ønsker å bytte. Han tror at det kan være rundt 200 personer i kommunen som ikke har fastlege i dag.

Він вважає, що багато хто з 716 пацієнтів, які стоять у черзі, сьогодні мають лікаря загальної практики, але хочуть його змінити. Він вважає, що сьогодні в муніципалітеті може бути близько 200 людей, які взагалі не мають лікаря загальної практики.

Он считает, что многие из 716 пациентов, которые стоят в очереди, сегодня имеют врача общей практики, но хотят его сменить. Он думает, что сегодня в муниципалитете может быть около 200 человек, у которых вообще нет врача общей практики.

Det er i dag åtte leger i Oppdal. Kommunen jobber nå med å tilsette en niende lege som vil få 500 pasienter. Det tror Træthaug skal løse fastlegekrisen.

Зараз в Опдалі вісім лікарів. Муніципалітет працює над призначенням дев'ятого лікаря, який прийматиме 500 пацієнтів. Rune Træthaug вважає, що це вирішить кризову ситуацію з нестачею лікарів загальної практики.

Сейчас в Оппдале восемь врачей. Муниципалитет работает над назначением девятого врача, который будет принимать 500 пациентов. Rune Træthaug полагает, что это разрешит кризисную ситуацию с нехваткой врачей общей практики.

Målet er at alle innbyggere i Oppdal skal ha fastlege, og at det er mulig å bytte fastlege. Det er åtte leger i Oppdal og tre i Rennebu, ingen av disse har i dag ledig kapasitet.

Мета полягає в тому, щоб усі жителі Оппдала мали лікаря загальної практики з можливістю його міняти. В Опдалі працюють вісім лікарів і троє в Реннебу, в жодного з них нині немає вільних місць.

Цель состоит в том, чтобы все жители Оппдала имели врача общей практики с возможностью его менять. В Оппдале работают восемь врачей и трое в Реннебу, ни у одного из них в настоящее время нет свободных мест.

Oppdal kommune overtok driften av de to legesentrene ved årsskiftet. Nå jobbes det med en ny legevaktordning som også kan føre til at pasientfordelingen mellom legene endres.

Наприкінці року муніципалітет Оппдала взяв на себе управління двома медичними центрами. Зараз триває робота по організації нового відділення невідкладної допомоги, що також може призвести до зміни розподілу пацієнтів між лікарями.

В конце года муниципалитет Оппдала взял на себя управление двумя медицинскими центрами. Сейчас идет работа по организации нового отделения неотложной помощи, что также может привести к изменению распределения пациентов между врачами.