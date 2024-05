Det er NRK Trøndelag som omtaler dommen i Trøndelag tingrett.

Huseieren gikk til sak etter at forsikringsselskapet holdt tilbake forsikringsutbetalingen etter brannen.

Trøndelag Tingrett mener mannen ikke har rett til å få utbetalt forsikringspenger for bygningen som brant, etter at han selv saksøkte Storebrand for å ha avslått å utbetale forsikringspenger.

Forsikringsselskapet forklarer avslaget med at mannen unnlot å opplyse om at huset var utleid, som det heller ikke var gitt løyve til.

Politiet har tidligere gitt mannen bot på 35.000 kroner og en inndragning av leieinntekter på 122.500 kroner for brudd på plan- og bygningsloven.

Statsadvokaten i Trøndelag henla imidlertid siktelsen mot mannen for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven fordi det ikke fantes bevis for noe straffbart forhold og at mannen ikke var skyld i brannen.

En mann og en kvinne fra Polen, som jobbet i Oppdal, omkom i brannen på morgenkvisten 8. oktober 2022, mens deres 15-årige sønn greide å berge seg ut sammen med familiens hund. Deres datter oppholdt seg hos familie i Polen under brannen.

Obduksjonsrapporten viser at de to døde av kullosforgiftning.

En av politiets hovedhypoteser er at brannen startet på badet, trolig i nærheten av varmtvannsberederen eller vaskemaskina i bygningen.

Bygningen som brant er revet.