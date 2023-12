Jula er en tid for kos, og for at så mange som mulig skal få en trivelig julefeiring og romjul er det mange som driver med veldedige formål.

Gratis kinobilletter i romjula

– Vi har drevet i flere år med bistand til barnefamilier til jul. I år ønsker vi å gjøre det på en litt annerledes måte der vi deler ut 210 kinobilletter til barnefilmen «Bukkene Bruse på badeland» tredje juledag, forteller leder i Oppdal Helselag Johan Vindal.

Laget har 157 medlemmer fordelt på fem lokallag: Stølen nordre Helselag, Driva Helselag, Vollan Helselag, Midtbygda Helselag og Fagerhaug Helselag.

Vindal sier til OPP at kinobillettene deles ut i samarbeid med Nav.

Hver familie kan få opp til fire billetter hver, opplyser Vindal.

– Det er for å lette litt på kostnadene til folk at vi gjør dette.

Vindal håper at de som har behov for å ta med ungene på noe morsomt i jula kan benytte seg av de gratis kinobillettene.

Oppdal Helselag har en lang tradisjon for å gi pengestøtte til lokalbefolkningen.

– Det er en tradisjon vi ønsker å opprettholde, sier Vindal.

Folkehelse

Kinobillettene er ikke det eneste helselaget bidrar med i år.

For en måneds tid siden ga laget hele 80 000 kroner til Bua.

– De driftes jo også av veldedighet, og da har de behov for støtte fra andre. Det blir naturlig for oss å bidra. Det handler om å støtte barnefamilier og sørge for at alle kan komme seg ut på ski og i bakken, uten å måtte kjøpe dyrt utstyr selv.

Under kan du se oversikten over hva Oppdal Helselag delte ut i fjor.