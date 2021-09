Ser fram til å åpne pub for E6-arbeiderne

Nyheter

Det er et par uker siden Daniel Sæther Flå (26) tok over driften på Bøgdapøbben på Berkåk, men han har allerede fått prøvd seg på mye.

– Vi skal ha åpent hver fredag, og det skal være stabilt, og rennbyggen skal vite at de har et sted å gå til i helgene, sier han.

Da han startet var det begrensning på maks 40 gjester, men etter lørdag er alt som det pleide å være før pandemien. Og lørdag kveld var det fullt ved alle bord.

– Hvor stor stilling har du?

– Det er vel så mye jeg gjør det til. Og så er det sånn at jo mer en står på, dess bedre blir det, sier han.

Fordi det var et lukket arrangement på puben på fredag, var det denne helga åpent lørdag, og det var maks flaks med tanke på at det var lørdag man endelig kunne gå ut igjen etter at det har vært restriksjoner på antall og avstand.

– Vi hadde faktisk åpent forrige lørdag også, av samme grunn som denne helga. Men heretter skal vi ha åpent stabilt på fredager, mener han.

Etter hvert som det forhåpentligvis vil fylles opp med folk i brakkeriggen der mannskapene til E6-utbyggingen skal bo, vil det også bli et tilbud til dem.





Pub for 6-700 anleggsarbeidere

– Vi holdt åpent for arbeiderne da Syltern var her, og det var et populært tiltak. Det ble en vinn-vinn, sier han. Anleggsarbeiderne satte pris på å kunne gå ut og ta en øl, før de gikk hjem på brakka og la seg.

Og 6-700 E6-arbeidere et steinkast unna kan bety god business.

– Vi tenker å holde åpent onsdager for dem. De jobber nok vanlig uke mandag til torsdag, antar han.

Bygdapøbben ligger i kjelleren til Bygdasenteret på Berkåk, og det er relativt nyoppussede lokaler de holder til i. Blant annet er det ny bar.

– Det er veldig trivelig å være her.

Han planlegger etter hvert å sende fotballkamper på storskjerm, i tillegg til vanlige quizkvelder, men også en rekke andre arrangementer, som martnaskveld, og ande temakvelder. I tillegg planlegger han også kvelder med trubadurer.

– Når ABBA nå er aktuelle med konsert igjen, kan vi ha ABBA-kveld for å få ut mødrene som likte ABBA da de var yngre, håper han. Utkledningsfest på Halloween er også under planlegging.

– Jeg synes absolutt det skal være et sted man kan gå ut på Berkåk også, så folk slipper å dra til Oppdal eller Trondheim hver gang de vil gå ut.