I kveld forbereder de seg. For Ove ble det ikke helt slik.

I fjor fylte Oppdalsmila 40 år, og da skrev OPP at Ove Nonstad løp sin oppdalsmil nummer 39 på Oppdal stadion. Da sa han at han skulle løpe mil nummer 40 i år.

– Det var planen, sier Ove Nonstad når OPP ringer for å høre om han er klar for sin 40. Oppdalsmil. Han legger til at barn og barnebarn også skulle delta og være med på hans private jubileumsløp. Men livet hadde andre planer.

– Jeg må dessverre slutte å løpe oppdalsmila på grunn av sykdom, sier han, og forteller at han er under behandling og ved godt mot.

– Jeg er optimist, sier han.

Dermed må Oppdalsmila gå uten Oves trofaste deltagelse.

Hvert år pleier rundt 50 deltagere å være med på Oppdalsmila, og det er ganske mange som er påmeldt. Påmeldingsfristen går ut lørdag kveld.

– Vi kan ta påmeldinger også søndag, men da må løperne møte opp i god tid, sier Erling Ween Bøe fra Vollan Oppdal Friidrettsklubb.

Nytt av året er at mosjonistene kan få lov til å starte når Minimila er ferdig, så de slipper å løpe så lenge etter at de raskeste har gått i mål. Minimila starter klokka 11.

Akkurat nå står banen uten tidtakerbu. Det kan by på diverse utfordringer.

– Det er vanskelig å holde oversikt når man står nede på løpebanen, derfor har vi anmodet alle deltagerne om å ha med egen klokke, for å være sikre på at tiden deres blir tatt, sier han.

– Kanskje de skal ha med egen tidtakerperson?

– Ja, det hadde vært greit. Det blir tidtaking, og vi skal gjøre vårt beste, sier han.

Det var aldri aktuelt å ikke avvikle Oppdalsmila.

– Det er ganske mange som har den som mål for treningen sin gjennom sesongen, sier han.

Nå er det også nye rekorder å slå, etter at Ånung Viken slo den gamle rekorden til Oddvar Blokhus som har stått siden 80-tallet. Den var på 32.38, og Ånung Viken løp inn til 32.06 i fjor. På damesiden er det Hanne Maridal Mjøen som har rekorden med tiden 35.23.

Noen bruker klokker, noen har med seg ei fystikkeske og kaster ut en fystikk per runde.

– De fleste klarer å holde oversikt, men det har hendt det har gått i ball for noen også, sier han.

Han er spent på hvem som kommer til å lede feltet søndag, men tror både Håkon Ishol og Luke Campbell kan bli sterke utfordrere.

Rekorden fra i fjor tror han imidlertid kan vare en stund.

– Det skal bli hardt å slå den nye rekorden til Ånung, den er sterk, sier han.