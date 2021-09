Nyheter

Fotografene Vegard Antonsen og Ludvig Killingberg fikk oppdraget fra Bane Nor med å dokumentere 100-års jubileet for Dovrebanen fra Dombås til Trondheim. I fellesskap gjorde de research på forhånd for å forsikre seg om at de fant de beste stedene å ta bilder, som Orklabrua, Fokstumyrene og Drivdalen.