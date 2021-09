Bedøvde ørreten for å sjekke gytingen

Nyheter

Tidlig i september ga Innlandet fylkeskommune Norsk institutt for naturforskning (NINA) tillatelse til kartlegging av gyte- og oppvekstforhold i ulike tilløpselver til Fundin, også kjent som Unndalsvatnet. Undersøkelsen ble gjort mellom 13. og 17. september.

Søknaden om kartleggingen av den populære fiskedestinasjonen gikk på bruk av elektriske fiskeapparat i et prøvefiske som foregikk i tilløpsbekker i vannet. Fisken ble satt ut igjen etter registrering.

– Verktøyet har en anode og katode som skaper et spenningsfelt mellom seg. Den slår ut fisken som gjør at vi kan plukke den opp og sette den uskadd ut igjen. Med hjelp av dette verktøyet kan vi blant annet se på tettheten i elvene rundt Unndalsvatnet, sier forsker i NINA, Stein Ivar Johansen.

Hensikten med å fiske med elektrisk utstyr har vært å kartlegge sidebekkene og elvene hvor ørreten trekker opp for å gyte. Hver sesong setter Glommen og Laagen brukseierforening (GLB) ut omtrent 20 000 ørret i Unndalsvatnet. Nå er det ønskelig å legge til rette for at den naturlige rekrutteringen av ørret skal bedres slik at man etter hvert kan redusere antallet utsatt fisk.

– Stein og jeg var der med lokale folk i forrige uke. Hensikten er å skaffe bedre oversikt så vi på sikt kan legge til rette for bedre gyteforhold og naturlig rekruttering, sier Trond Taugbøl.

Han jobber i Hafslund eco vannkraft og har sammen med Johansen vært sentral i kartleggingen sammen med lokale folk.

Ulike forutsetninger

Etter kartleggingen er det tydelig at de største behovene for forbedring lå på folldalssiden av vannet. Taugbøl forteller at de ikke fant en eneste elv som måtte forbedres på oppdalssiden.

– Det er ikke så mye å gjøre på oppdalssiden av vatnet. Vi ser at det er naturlig fine bekker og de brukes aktivt av ørreten. Under oppholdet så vi årsyngel på alle stedene som viser at det har vært gyting i sidebekkene på den siden av vatnet, ser han.

På den andre siden av Unndalsvatnet, siden som ligger mot Folldal, fant de derimot ut at de må gjøre noen grep for å legge til rette for bedre gyteforhold.

– Det er mulig å gjøre noe med passasjene i et par av elvene som gjør at oppvandringen for fisken blir bedre, påpeker Johansen og fortsetter:

– Nå er det ikke konkludert med noe som helst enda, men vi ser også at det er mangel på skjulesteder for den mindre ørreten. Det kan etterhvert bli aktuelt å legge ut steiner de mindre fiskene kan bruke som skjul, sier han.

– Det har vært ekstremt i år

Samtidig som at det forskes på naturlig rekruttering for ørretbestanden i vannet, øker mengden harr.

Unndalsvatnet har siden 90-tallet vært preget av en stadig økende bestand av harr. Misnøyen med harren har vært stor blant fiskere i vatnet i lengre tid, og ivrig fritidsfisker fra Oppdal, Hans Bøe, uttrykte sin frustrasjon tidligere i år.

– Det har vært ekstremt i år. Tidligere har det ikke vært harr på oppdalssiden av vatnet. Herren har avtatt mer og mer gjennom sommeren tidligere, men jeg har inntrykket av at den ikke har stoppet i det hele tatt i år, sa Bøe.

De deler misnøyen på Folldalsiden av vannet. Leder i Folldal Fjellstyre, Børge Røhjell, har over tid vært urolig for økningen av harr.

– Vi har tenkt å ta noen grep til våren. Det gjør vi sammen med lokale krefter i Folldal. Norsk institutt for vannforskning gjorde en fiskeundersøkelse i fjor som vi venter på svar på. Der vil vi få anbefalt forskjellige tiltak vi kan gjøre for å styrke ørretbestanden. Det går på tiltak for å legge til rette for gyting slik at vi kan redusere antallet ørret som settes ut i vannet hvert år.

Hvorvidt mengden harr preger leve- og gyteforholdene til ørreten er ukjent. Taugbøl forteller at det kan skyldes flere faktorer.

– Vi vet ikke med sikkerhet hva andelen harr skyldes. Fiskesamfunnet kan endres over tid uten at det er enkelt å peke på en bestemt faktor. Klimaendringer kan spille inn, uten at man kan sette fingeren på at det er det som er årsaken, sier han.