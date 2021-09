Lager folkefest på Våttåhaugan

Nyheter

– Nå har vi så lyst til å finne på noe i Oppdal, for innbyggere, hytteinnbyggere, besøkende og alle som vil. Vi ønsker å markere gjenåpningen av Oppdal med en tur til Våttåhaugan, sier Frøydis Aalberg Jacobsen fra Sparebank1 SMN, som har engasjert både speideren, Fremad4H og Oppdal Event. Det siste passer jo bra, siden Steinar Furnes i Oppdal Event også er grunneier der oppe! Dermed åpner de opp hytta også, så folk kan komme inn og se hvordan det ble etter at «Eventyrlig oppussing» pusset den opp for noen år siden.