Nå kan han puste ut. Ingen terrengskader - får preppe populær løype i tre nye år.

Nyheter

Etter flere runder i verneområdestyret for Trollheimen er det nå klart at løypetraseen Høa rundt i landskapsvernområdet i Storlidalen er berget for tre nye år. Styrevedtaket forrige onsdag var enstemmig, bekrefter områdeforvalter Hege Sæther Moen, overfor OPP.