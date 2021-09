Nyheter

– Konkurransetilsynet skal nå behandle avtalen, og frem til avgjørelsen foreligger i slutten av oktober drives Gnist-barnehagene som vanlig. Målet er også at dette fortsetter etter at vi forhåpentligvis blir nye eiere, sier divisjonsdirektør for Norlandia Barnehagene, Kristin Voldsnes, til Radio E6.