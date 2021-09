Historikeren: Dovrebanen reddet Oppdal

Nyheter

Historiker Kjell Haugland er ikke i tvil: Ikke noe annet vedtak har hatt større betydning for Oppdal enn det 64 stortingsmenn gjorde 9.juli 1908. Den ga voldsom vekst i anleggsperioden, og den var avgjørende for to av hovednæringene i bygda i alle år etterpå: Skifer og reiseliv.