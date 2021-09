Moren (90) falt i hullete gangfelt: – Dette er ikke bra!

Nyheter

Uhellet skjedde for en måned siden da Snøves mor, 90 år gamle Anna Bjerke, var ute og gikk med rullator i Oppdal sentrum. Da hun skulle krysse fotgjengerfeltet mellom Oppdal Gjestetun og Felleskjøpet, gikk hjulet på rullatoren ned i et stort hull i asfalten. 90-åringen falt over rullatoren og slo seg stygt i ansiktet.