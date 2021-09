Her er det også mulig å droppe innom for hurtigtest

Nyheter

Fra mandag 6. september åpner Rennebu kommune drop-in hurtigteststasjon i testbua ved Rennebu helsesenter. Dette blir et tilbud for at de med lette luftveissymptomer skal kunne gå på skole/barnehage/jobb samme dag.

Det er kommunen som opplyser dette på sin hjemmeside.

Jeg har lette luftveissymptomer, hva gjør jeg?

Har du lette luftveissymptomer som litt hoste, litt vondt i halsen, rennende nese osv., møter du opp ved teststasjonen og får tatt testen. Du skal ikke ringe for å avtale time. Får du negativt svar kan du gå på skole, barnehage eller jobb med en gang.

Ansatte i barnehage og skole har egne testmuligheter på arbeidsplassen.

Har du feber?

Har du sterkere symptomer som feber og dårlig allmenntilstand, skal du holde deg hjemme og ringe koronatelefonen for å avtale time til PCR-test. Da skal du ikke ta hurtigtest. Slike tester tas mandag, onsdag og fredag.

Koronatelefonen: 482 76 400

Hvorfor er det så viktig at du tar en test når du har luftveissymptomer?

Symptomene på Covid-19 er ofte lik luftveisinfeksjon, og symptomene varierer fra person til person. Noen har få eller ingen symptomer, mens andre blir veldig syke. Derfor er det vanskelig å skille på hva som er hva. For å hindre at du sprer smitte videre er det en stor sikkerhet for deg selv og andre, å ta en test.