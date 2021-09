Tilbyr ungdom 12-15 år én dose koronavaksine

Nyheter

Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om barn og unge skal bli tilbudt koronavaksine. De har anbefalt regjeringen å tilby årskullene i ungdomsskolen født mellom 2006 og 2008 én vaksinedose i første omgang, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Regjeringen har bestemt seg for å følge deres anbefaling.

– Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MISC, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2–6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Det er nær 260.000 personer mellom 12 og 15 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjør om lag 4,8 prosent av den norske befolkningen.

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2.000 og 3.000 barn.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over 12 år mot koronavirus. Blant dem er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.

Koronavaksinene er ikke godkjent for bruk før fylte 12 år.(NTB)