Oppfordrer folk til å forhåndsstemme

Nyheter

- Rennebu kommune oppfordrer de som kan om å forhåndsstemme ved årets valg. Dette kan du gjøre ved Servicetorget frem til 10. september.

Dette sier valgansvarlig i Rennebu kommune, Janne Havdal Nordbø.

Årsaken til oppfordringen er koronasituasjonen, der vi nå opplever smitterekord flere steder i landet, blant annet i Trondheim.

- Ved å forhåndsstemme blir det mindre trengsel i valglokalet på selve valgdagen, og dette er ekstra viktig nå på grunn av pandemien. I verste fall kan du risikerer å sitte i karantene på valgdagen, sier Havdal Nordbø.

Alle skal ha mulighet til å avgi sin stemme

Havdal Nordbø forteller at det har vært et jevnt sig av folk som har forhåndsstemt.

- Ja, det er ganske mange, uten at vi har tall som sier noe om dette i forhold til tidligere valg. Vi regner også med økende trafikk i neste uke når vi utvider åpningstidene, sier hun.

- Visste du at du kan stemme hjemme hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale? I år er fristen 10. september klokken 10.00, men vi ønsker beskjed så tidlig som mulig. Hvis dette er aktuelt for deg eller noen du kjenner, send oss en epost til postmottak@rennebu.kommune.no eller ring 975 35 813, opplyser Havdal Nordbø.

Fordeler med å forhåndsstemme

Mindre trengsel i valglokalet, noe som er ekstra viktig i år på grunn av pandemien

Du kan stemme i hvilken som helst kommune

Du slipper å forholde deg til en dag for å stemme

- Nå er det selvsagt slik at du fritt kan bestemme om du velger å avgi din stemme på forhånd, eller stemme på selve valgdagen. Husk at dersom du allerede har, eller velger å avgi forhåndsstemme, er det denne som gjelder, understreker Havdal Nordbø.

Åpningstider for forhåndsstemmegivning

Servicetorget mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Servicetorget lørdag 4. september kl. 10.00 – 12.00

Servicetorget uke 36, mandag til fredag kl. 08.00 – 18.00

Forhåndsstemmegivning Rennebu helsesenter

Onsdag 8. september kl. 10.00 – 12.00

Du kan avgi din stemme i andre kommuner

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Rennebu kommune, kan du avgi din stemme i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Hva om jeg ikke er folkeregistrert i Rennebu kommune?

Du trenger ikke å være manntallsført eller folkeregistrert i Rennebu kommune for å forhåndsstemme her. Under forhåndsstemmeperioden sendes stemmeseddelen til hjemkommunen din, slik at den blir registrert på riktig sted.

Bor du i utlandet?

Hvis du bor i utlandet kan du forhåndsstemme mellom 1. juli og 3. september. Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater.

Informasjonsside - stemme fra utlandet

Det er ikke mulig å stemme flere ganger

Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.