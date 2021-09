Inviterer til debatt: – Vi vil ikke ha svadasvar!

Nyheter

Så langt har det handlet lite om mat og norsk landbruk i årets valgkamp. Derfor står dette på agendaen når Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag i samarbeid med lokallagene i Rennebu og Orkland trommer sammen til åpent formiddagsmøte i Rennebu torsdag.

Flere politiske partier i Trøndelag, MDG, Sp, Krf, Frp, Ap og Rødt kommer til Rennebuhallen. Her vil de holde appeller om "Norges/vår matsikkerhet - din trygghet i pandemien og fremtiden, skal den økes?" som det heter det i invitasjonen. Innslagene fra de politiske partiene vil så bli etterfulgt av en debatt.

Politikerne bør stille godt forberedt, for her forventes det klare svar på hvilken landbrukspolitikk de vil ha i fremtiden.

– Vi hører at de er enige om at vi skal ha landbruk i hele landet, men det blir lite innhold i det politikerne sier. Vi kommmer til å stille en del spørsmål for å få dem til å unngå "svadasvar", lover leder i lokallaget i Rennebu, Steinar Vatne overfor Radio E6.

Arrangementet starter klokken 11.00, er altså åpent for alle og helt gratis.