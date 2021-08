Støre lover løft for reiseliv og landbruk om han blir sjef

– Forutsetningen for å lykkes med å bli den reiselivsnasjonen vi er og kan bli, er at naturen beskyttes.

Nyheter

– Det er et stort vekstpotensiale for inntjening, arbeidsplasser og verdiskaping i reiselivsnæringa, sier Ap-leder og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, til Radio E6. I forrige uke la han valgkampturneen innom Oppdal der han møtte 40 partifeller fra Oppdal, Rennebu og Sunndal, veteraner og AUF-ere, for å snakke om sine hjertesaker.