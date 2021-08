Nyheter

Ni ungdomspolitikere fra hele spekteret av partier som er representert på Stortinget, forsøkte å skape engasjement for sine hjertesaker under skoledebatten for 200 elever fra 1. - 3. klasse ved Oppdal videregående skole onsdag. To av tre planlagte tema, nemlig distrikts- og miljøpolitikk, samt utdannings- og arbeidsliv, rakk politikerne å diskutere på halvannen time i kulturhuset.