Nå får tenåringer og gravide tilbud om vaksine

Nyheter

Rennebu kommune har vaksinert gjennom hele sommeren og er nå i sluttfasen i vaksineringen av alle over 18 år. Neste uke (uke 34) vaksineres cirka 140 personer, hvorav de fleste får dose 2. Uken etterpå, uke 35, legges det opp til vaksinering av ungdom under 18 år.

Det er Rennebu kommune som opplyser dette.

Vaksinering for 16- og 17-åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkning.

De fleste i denne gruppen har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra foresatte.

Vi ringer

Kommunen er i gang med å planlegge vaksinasjonen av denne gruppen og alle vil bli oppringt og gitt tilbud om vaksine. De første vil bli oppringt allerede neste uke, uke 34. Foresatte ringes der ungdommen er under 16 år.

Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

For deg som bor på hybel

Bor du på hybel i annen kommune kan du melde deg for å ta vaksine i kommunen du oppholder deg i. Ta kontakt med kommunen hvor du bor på hybel for informasjon og avtale om tidspunkt.

Vaksinering av gravide

FHI anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1.trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Ta kontakt for vaksine

Er du i 2. eller 3. trimester og ønsker vaksine ringer du vaksinetelefonen på tlf. 481 44 635 eller ta kontakt med din fastlege.