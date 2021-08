Fiberselskap vil overta stolpene: Håper spleiselag berger gatelyset

Nyheter

– Vi ønsker å bruke stolpene til fiberutbygging, sier daglig leder Stig Otto Strand til Radio E6 tirsdag morgen.

Strand reagerte kontant da han leste dagens OPP der kommunedirektøren i Oppdal foreslår å fjerne rundt en kilometer med gatelys langs Nerskogsveien, og tok umiddelbart kontakt med kommunen (mer om det senere).

Gatelyset ligger på oppdalssiden langs den siste kilometeren fram mot kommunegrensen på Nerskogen, og strekningen har verken fortau eller gang- og sykkelveg. Kommunedirektøren i Oppdal foreslår for Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT) å fjerne gatelysene. Vi har ikke råd, mener han.

Fortvilte innbyggere

Innbyggerne på Nerskogen fortviler over kommunedirektørens innstilling.

– Jeg ble overrasket over telefonen jeg fikk fra OPPs journalist i går. Jeg hadde ikke hørt snakk om det i det hele tatt i forkant, sier beboer på Nerskogen og styremedlem i Nerskogen grendalag Siv Remetun Lånke til Radio E6 tirsdag morgen.

– Vi har gatelys gjennom grenda sammenhengende. Det er småhull her og der som vi har jobba for å tette. Det var mye dugnadsarbeid, og gamle gardskjerringer gikk sammen og sparte penger til gatelys, forteller hun om belysningen som i følge Lars Gisnås' bok Hundre år i Oppdal stod ferdig i 1978. Da hadde bygdekvinnene spart til formålet siden 1969.

Remetun Lånke forteller at strekningen med gatelys er viktig for de som bor på Nerskogen og at det er mange som reagerer på at kommunen vil fjerne tilbudet.

– Nå er det bevegelse i grendalaget. Jeg hører til Rennebu, og har dermed ikke mye å forlange fra Oppdal, men vi har styremedlemmer som bor både på Oppdal og Rennebu siden. Det var mange som var ivrige på telefonen i går kveld. Vi ønsker å bli hørt, og å få være med i diskusjonen.

Selv ringte hun til ordfører i Rennebu kommune, Ola Øie, som ikke hadde kjennskap til saken.

– Vi på Nerskogen er oppdalinger og rennbygg i skjønn forening. Grenda er en enhet som er delt mellom to kommuner, men enheten vil få en brist dersom lysene stopper på kommunegrensa. Det ferdes mye folk langs veien, både lokale og fritidsbrukere. Etter at vi fikk ny asfalt ser vi den brukes enda mer, til blant annet rulleski

Vil overta ansvaret

Da daglig leder i Vitnett, Stig Otto Strand, var rask til å kontakte kommunen da han leste om saken i dagens OPP.

– Vi sendte en henvendelse til kommunen i dag tidlig, om at vi ønsker en dialog slik at stolpene blir stående. Vi ønsker å bygge ut fiber fra Oppdalssiden, og mot Joker-butikken og hyttefeltene. Vi vil bruke stolpene til fiberutbyggingen, og på sikt en tilførsel som vil gjøre mobilnettet mer robust. For oss er det naturlig å se hele strekket under ett.

Fra før har nemlig Vitnett overtatt Rennebu kommunes stolperekke. Disse har de for egen regning råte-kontrollert og skjeve stolper er rettet.

– Det er to prinsipp som fører frem fiber, enten henger vi det opp, eller graver det ned. Det er rimeligere å henge det opp. Framtidig eierskap, drift og vedlikehold er dermed Vitnetts ansvar.

I henvendelsen til Oppdal kommune skriver han: «Som i Rennebu ønsker Vitnett å overta eierskap og ansvar for stolperekka, etter nærmere avtale, framfor at denne fjernes og derved ikke kommer innbyggerne til nytte.»

– Vi kan også bidra med å bygge nye stolper der hvor det er lang stolpeavstand. Vi ønsker å samarbeide med folket, og utvikle infrastrukturen på samme måte som i resten av Oppdal og Rennebu.

Håper på dialog

Siv Remetun Lånke setter stor pris på initiativet fra Vitnett når hun får det presentert på direkten i Radio E6:

– Dette syntes jeg var et veldig konstruktivt utspill, jeg håper kommunen tar tak i det, og at det blir en dialog med oss og Vitnett, er responsen fra Remetun Lånke. Som bekrefter at de har tatt kontakt med flere politikere i Oppdal etter at saken ble kjent.

Selv om Vitnett har tatt over vedlikehold og drift for stolpene på Rennebu-siden på Nerskogen, så er det Rennebu kommune som står som eier av gatelysanlegget, og som dekker driftskostandene.

Hvordan dette nå kan bli på Oppdalssiden har ikke Remetun Lånke noe klart svar på. Heller ikke hvordan lokalsamfunnet kan bidra i et eventuelt spleiselag.

– Det har vi ikke snakket om, men vi er villige til å ta diskusjonen. Det er viktig for innbyggerne å ha lysene for fremtida, men vi kan ikke love mer enn det. Vi har ikke hatt noen samling i grendalaget, og vi har heller ikke fått noen henvendelse fra Oppdal kommune, men håper vi finner den beste løsningen for alle.

Stig Otto Strand sier at Vitnett foreløpig ikke har fått noen tilbakemelding fra Oppdal kommune på sitt initiaitiv. På spørsmål om det er aktuelt for Vitnett å drifte gatelysene, svarer han:

– Vitnett driver ikke med bytting av armatur og fremføring av strøm til belysning, så den delen av driften er det ikke naturlig at vi tar på oss.