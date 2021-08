Tatt i 146, 148 og 154 km/t. Nå er alle tre dømt.

Nyheter

I løpet av fem minutter på ettermiddagen lørdag 3. juli stoppet politiet seks bilister som alle mistet førerkortet etter store fartsovertredelser i 80-sonen på Rv70 vest for Gjøra.

Alle deltok i en organisert biltur for raske biler i Romsdal og Nordmøre lørdag 3. juli. Rundt tjue bilførere på vei mot Oppdal i raske biler som Ferrari, Chevrolet og Porsche da politiet slo til, de hadde fanget opp ryktene om samlingen.

Laseren målte fire av dem i 120, 148, 168 og 154 km/t. De to som mistet førerkortet i gjennomsnittsmåling hadde begge 146 km/t.

Tre av de som ble tatt var oppdalinger, de to første er allerede dømt:

For mannen som ble tatt i 146 km/t i snittmåling ble dommen fengsel i 18 dager og tap av førerkortet i 16 måneder.

For den andre oppdalingen, som ble tatt i 154 km/t, ble dommen 21 dagers fengsel og tap av førerkortet i 16 måneder.

Det får store konsekvenser for begge, en av dem ble permittert i jobben umiddelbart etter å ha mistet førerkortet. For den andre fremstår tap av førerkort i 16 måneder som «katastrofalt», heter det i dommen bare tre uker etter kjøringen.

Nå er tredjemann også dømt, en oppdaling i 50-årene som ble tatt i 148 km/t, møtte nylig i Trøndelag tingrett.

Han erkjente forholdet og forklarte i retten at den høye farten var et resultat av forbikjøring. Han kjørte forbi tre biler og fortalte at han ikke var klar over at han holdt så høy hastighet, men var klar over at det var 80-sone på stedet.

«Allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon ved så grov fartsoverskridelse som i nærværende sak, og det skal etter praksis i utgangspunktet reageres med en ubetinget fengselsstraff.», heter det i dommen.

Mannen ble i Trøndelag tingrett nylig dømt til 18 dagers fengsel og tap av førerretten i 17 måneder. Mannen hadde to aktive prikker og tapstiden ble dermed forlenget med tre måneder.