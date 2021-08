Avtale er ulovlig: – Vi handlet i god tro

Nyheter

Som varaordfører i forrige periode var Ingvill Dalseg (H), sammen med resten av kommunestyret, med på å vedta at det skulle kjøpes tjenester fra næringshagen. Nå har en gransking fastslått at avtalen er ulovlig og at kjøp av tjenester fra næringshagen skulle vært ut på offentlig anbud. Kommunen risikerer også bøter for lovbruddet.