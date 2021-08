Nyheter

– Er dere utendørs óg? Jeg har et gammelt gravfelt her som er en gammel vikinggrav. Det er så tøft her i oktober. Du ser hele Oppdal i det fjerne herfra, det er nesten som et auditorium, sa Mali Anette Hoel til OPP da hun og festivalsjef for skrekkfilmfestivalen Ramaskrik, Morten Haagensen, skulle vise fram årets festivalplakat i starten av juni.