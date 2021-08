Nyheter

Etter at Norge gikk fra nedstenging til gradvis åpning, har spisestedene fått en lang rekke krav til hvordan de kan drive. Driverne av Spisbar og Nabo'n varslet tirsdag fra i OPP, etter at de har sett seg lei på at konkurrenten Andre Etasjen ikke følger regelverket. De mener at Andre Etasjen ikke tar smittevern på alvor, og slipper inn et større antall gjester enn de bør. I tillegg hevder Rello Got fra Spisbar og Per Grøseth fra Nabo'n at Andre Etasjen slipper inn folk etter midnatt, noe som etter forskriftene ikke er tillatt.