Nyheter

Tirsdag arrangerte Rennebu Frivilligsentral i samarbeid med Trondheim Kajakk gratis SUP-kurs for nybegynnere på Buvatnet. Selv om det hadde vært plass til noen flere, møtte 17 ungdommer i alderen 7-15 år opp for å lære å beherske farkosten som går under betegnelsen Stand Up Paddle, padlebrett, paddleboard eller ståbrett.