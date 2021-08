Tror Sp blir størst både i Oppdal og Rennebu

Nyheter

Mandag 13. september går nordmenn til urnene og etter åtte år med borgerlig regjering tror spillselskapet Betsson at det blir regjeringsskifte til høsten. De mener også at Senterpartiet kommer til å få flest stemmer både i Rennebu og Oppdal kommune.



– Senterpartiet opplevde en voldsom fremgang i Oppdal kommune ved valget i 2017. Vi tror ikke deres popularitet har blitt svekket siden, og vi mener derfor at de nå har muligheten til å gå forbi Arbeiderpartiet som kommunens mest populære parti. Skulle Senterpartiet få flest stemmer i Oppdal vil det være et bevis på fremgangen til Trygve Slagsvold Vedum, og for oss virker det sannsynlig, forteller Bredo Johansen, sjef i Betsson, i en pressemelding.