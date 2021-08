Elias dyrker tobakk til egen fjellsnus

Nyheter

Innerst i Storlidalen, i et lite hjørnet på jordet foran Storli Gard, vokser det noen grønne planter man ikke ser så ofte i Norge. Her gror Elias Innerdal (22) sine egne tobakksplanter han skal bruke til å lage egen snus.

– Jeg var på skitur med noen kamerater i her Storlidalen i vinter, og på vei opp gikk vi på en gjeng fra Trondheim. Siden vi gikk i omtrent samme tempo fant vi ut av vi kunne gå sammen oppover fjellsiden, forteller Innerdal og fortsetter:

– Det viste seg at de var tobakksbønder fra byen som produserte og solgte snus. Da jeg fortalte de at jeg jobbet som dreng her ute, og brukte snus selv, fant vi fort ut at jeg måtte prøve å plante litt tobakk på jordet her.

Privat bruk

De kalde forholdene i Storlidalen gjør at veksten henger litt etter plantene som vokser i Trondheim. Men Innerdal har fortsatt god tro på at plantene blir store nok til å bruke når august står ved veis ende. Da skal han tørke plantene på låven i på Storli Gard, før han kjører de inn til guttene han møtte på skituren som har etablert selskapet Snusbonden.

– Veksten er litt både og. Det har vært litt kalde netter i det siste, så den siste tiden har det gått litt treigt, men jeg tror det kommer seg framover nå. Noen av plantene her har blitt ganske store, sier han.

For å kunne selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må man være registrert i tobakksregisteret. Det er ikke Innerdal, og han forteller at plantingen han nå driver med kun er et eksperiment han skal prøve ut selv.

– Dette her er kun til privat bruk. I år skal jeg egentlig bare teste litt for å se om det faktisk går an å gro her, så mesteparten av disse plantene leverer jeg tilbake til Snusbonden i Trondheim. Men jeg får prøve et par bokser kortreist snus når de får plantene av meg, så jeg gleder meg veldig, smiler han. og legger til at han syns det er artigere å prøve snus han har grodd og høstet selv.

Ønsker å få fram et gammelt håndverk

På Byneset i Trøndelag ligger gården til Håvard Dretvik. Det er her Snusbonden gjør planter til snus. Det som startet med dyrking til eget bruk, har etter hvert vokst seg til å bli en tobakksmark med omtrent 30 000 planter og det eneste stedet for kommersiell dyrking av tobakk i Norge.

– Eirik, Anna og meg selv startet med 14 planter for fire år siden, og da var det kun til privat bruk. Året etter hadde vi 180 planter, og da vi i fjor nådde rundt 2500 planter til sammen begynte vi på en afterski å tenke på om vi skulle starte et AS, sier Dretvik.

På fire år har gjengen fra Byneset gått fra å eksperimentere med tobakksplanter til egen snus, til å selge et eget produkt kommersielt. Bedriften vokser ekstremt raskt, og med 3-4 bokser snus per plante, vil de etter årets sanking produsere mellom 90 000 til 120 000 bokser. Eirik Volent i Snusbonden syns det er artig å se at interessen sprer seg.

– Det er en stadig økende skare med hobbydyrkere, og det er nettopp det vi ønsker å oppnå på veien. Det å skape litt kultur og få fram et gammelt håndverk er utrolig kult, sier Volent og legger til:

– Vi har tett dialog med Elias og gleder oss til å se hvordan det går med plantene der oppe på fjellet. Rent dyrketeknisk er det veldig spennende å se hvordan plantene reagerer i et fjellklima. Det kan jo plutselig dukke opp nye smaker om vi finner ut at fjelltobakk er en suksess, påpeker Volent.

Selskapet har som visjon å lage et produkt som er bærekraftig hvor produktet er laget og produsert av norske hender. Med lokale smaker ønsker de å skape en mikrobryggerikultur også for snus,.

– Vi vil jo inspirere andre til å prøve seg. Vi ser for oss at vi kan lære bort det å lage snus hjemme i form av å selge frø, småplanter og oppskrifter på sikt. Vi liker å sammenligne oss med mikrobryggerier. Vi ønsker ikke å være den store masseprodusenten, men vi skal tilby noe som er litt annerledes enn det som finnes på markedet i dag., sier Dretvik.