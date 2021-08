Nyheter

Søndag skrev OPP at beboerne i boligfeltet ytterst i Osvegen frykter ulykker som følge av høy fart på veien. Styreleder i Gjevilvassveien SA, Narve Hårstad, sier til OPP at veilaget ikke var klar over at høy fart gjennom boligfeltet ved Osvegen er et problem før det sto på opp.no i helgen.