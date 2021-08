Mange kjører fort gjennom boligfeltet:

Frykter ulykker på Osvegen

Etter at katten ble påkjørt tidligere denne uken kunne ikke Else Bøe Røsand lenger sitte å se på råkjøringen forbi huset. Nå er naboene bekymret for hva som vil skje dersom noe ikke blir gjort for å få ned farten.