Nå kan du lære deg å bruke dette brettet

Nyheter

Tirsdag 10. august blir det liv og røre ved den sentrumsnære badeplassen på Berkåk. Denne dagen har Rennebu Frivilligsentral fått med seg instruktører fra Trondheim Kajakk og arrangerer et gratis SUP kurs for nybegynnere.

Populær aktivitet

Kurset er for barn og ungdom i Rennebu i barne- og ungdomsskolealder.

- Kurset blir holdt av godkjente instruktører fra Trondheim Kajakk som har med SUP og flytevester, opplyser Karin Aasbakk ved frivilligsentralen.

SUP står for Stand Up Paddle, men kalles også padlebrett, paddleboard eller ståbrett. Uansett; brettpadling, der man står på de lange brettene er blitt en populær fritidsaktivitet, og ikke minst er det kjemepegøy.

Først til mølla

Så vil du lære og padle på det som betegnes som en mellomting mellom surfing og padling, er det altså bare å melde seg på.

- Det vil bli delt inn i tre puljer med maksimalt ti deltagere i hver pulje, og der hver pulje får en og en halv time med grunnleggende opplæring i bruken av padlebrettet. Det er altså plass til 30 påmeldte totalt, så her gjelder først til mølla prinsippet, forteller Aasbakk.

Dagen ved Buvatnet er kommet i stand med støtte fra Kraftlaget Rise Elektro og Rennebu idrettslag.

- Dette gir oss muligheten til å tilby dette som et gratisarrangement. Vi legger opp til en aktivitetsdag for alle denne dagen, og serverer gratis grillmat til deltagerne på kurset, sier Aasbakk.