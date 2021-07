Nyheter

Tallene fra Statens vegvesen sitt målepunkt nord for Stavåbrua viser at 846 færre biler passerte søndag sammenlignet med samme dag i fjor. Samme dag økte trafikken forbi målepunktet nord for Oppdal sentrum med 1 302 biler. Mye tyder på at trafikantene nå velger andre veier enn E6 forbi Stavåbrua nordover i sommer.