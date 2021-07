Smitteutbruddet fortsetter i Orkland

Nyheter

Det skriver Orkland kommune i en pressemelding på sine nettsider onsdag morgen.

Det nye tilfellet ble bekreftet tirsdag kveld. Den smittede er i 40-50-årene, og er medlem i en allerede smittet familie. Vedkommende var dermed i karantene før det positive testsvaret forelå, og ingen flere blir satt i karantene som følge av dette tilfellet.

Dette tilfellet er en del av det store utbruddet kommunen har hatt de siste ukene, og er nummer 66 i rekken av positive tilfeller. Den siste uken er det bekreftet 22 tilfeller av koronaviruset i Orkland.

– En positiv nyhet er at svært mange dag-7-tester nå er negative. Imidlertid berører det store smitteutbruddet så mange husholdninger at vi ikke kan utelukke flere smittetilfeller i løpet av de neste dagene, opplyste kommuen i en annen pressemelding for noen dager siden.

I pressemeldingen skriver kommunen at de venter svar på ytterligere 30 prøver som ble tatt tirsdag.