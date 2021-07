Får ny hall, kantine og klasserom: OVS bygger ut for 150 mill.

Nyheter

Startskuddet for utbygningen på nesten 150 millioner gikk 6. juni i år. Nå står det store oppgraderinger for tur for den eldste delen av bygget i tillegg til at det skal bygges en splitter ny hall for bygg- og elektrofag. Rektor ved Oppdal videregående skole, Torkild Svorkmo-Lundberg, er glad for at bygningen nå er i gang.