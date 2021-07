60 stoppet i kontroll: UP frykter alvorlige ulykker

Nyheter

Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte fredag laserkontroll i 80-sonen på Dovrefjell. Kontrollen resulterte i 55 forenklede forelegg og fem førerkortbeslag der høyeste hastighet ble målt til 132 km/t, skriver Politiet i Trøndelag på Twitter.

Til NRK sier distriktsleder i UP i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, at han frykter det kan skje alvorlige ulykker.

– Det er veldig høy snittfart på Dovrefjell. Den går langt over fartsgrensa. Jeg er bekymret, sier Sjøtrø til NRK. Han sier også at UP kommer til å prioritere kontroller på Dovrefjell til de ser en endring i fartsnivået hos trafikantene.

I går startet også fellesferien for mange, og i år som i fjor er det mange nordmenn som velger bilferie i eget land, noe som øker antall biler på veien og kan øke faren for ulykker.