Putter konfirmantene på glattcelle

Nyheter

Ivar Bøe og Magni Øveraas i Human-Etisk Forbund lokker med en konfirmasjon der mer enn livssyn står på programmet. Dette tilbudet har vart siden 1984, så det er en lang og tradisjonsrik konfirmasjon i Oppdal.

– Det er et alternativ til de som ikke har noen tilhørighet til noen av kirkene i Oppdal, sier Bøe. På landsbasis velger omtrent 20 prosent av konfirmantene å konfirmere seg humanistisk, gjennom Human-Etisk forbund.

– Vi har ikke et så høyt tall her lokalt, kanskje 13-14 prosent av konfirmantene i Oppdal og Rennebu, men det er årlige variasjoner, også, sier han.

– Det er ikke slik at dette er utelukkende for humanister, for det er ikke noe mål for oss å gjøre humanister av dem, sier han.

– Hva består undervisningen i?

– Vi har et ikke-religiøst grunnlag, og har fokus på tema og aktiviteter som angår alle. Det kan være alt fra det å være tenåring med det å ha økonomisk ansvar, til livssyn, men da ulike livssyn, og ting som miljøvern, likestilling, kriminalitet og rus for ungdom.

– Dere er ganske flinke til å dra inn krefter utenfra?

– Ja, flere av de som ble uteksaminert i vår har prøvd glattcella. Men da helt frivillig, sier han med et smil. Politiet er nemlig en brikke i undervisningen. Sexolog Ellinor Svisdal har også pleid å bidra.

Pen vekst

Fra de startet med 3-4 konfirmanter i 1984 har de vært helt oppe i 29.

– Det mest vanlige er et sted mellom 15 og 25, og i fjor var vi 17. Jeg har ikke summert opp, men det begynner å bli noen hundre, sier han.

– Det handler litt om trender, hvem som er venner, og så er det en tendens til at det er færre som melder seg fra Rennebu, så vi ønsker oss flere derfra.

Alle konfirmasjoner kulminerer i en stor seremoni. Så også humanistisk.

– Vi er så heldige at vi får være i kulturhuset, i storsalen, og det er lagt inn ny seremoni 28. mai neste år, og der blir det også navnefest om det er noen som melder seg på.

De siste to årene har Sol i Skuggeskog spilt under seremonien. Kursbeviset og navnetavle for navnebarn deles ut av ordføreren i Oppdal.

– Det er veldig høytidelig.

Påmeldingen varer til 1. oktober, og så begynner konfirmasjonsundervisningen på nyåret.