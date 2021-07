Nyheter

Sommerferien er godt i gang for mange i det kalenderen viser juli, og selv om det fra i dag er åpnet mer opp for reiser utenlands har mange også i år valgt å feriere i eget land. At nordmenn har valgt norgesferie merkes ved foten av Snøhetta, forteller Kjell Hjellødegård, vert ved Snøheim til Sommerradioen i Radio E6 mandag.