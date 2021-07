Registrerte seks nye med koronasmitte

Nyheter

Det har vært en hektisk dag med mange tester og stor trafikk for vår informasjonstjeneste. I løpet av dagen har vi fått påvist seks nye positive tilfeller, opplyser Orkland kommune på sine hjemmesider torsdag kveld.

Alle de nye tilfellene er tilknyttet det pågående utbruddet.

Med de siste seks tilfellene er antall smittede nå oppe i 30 personer innenfor den samme smittecellen. De er kjente kontakter av allerede smittede og er ferdig kartlagt av våre smittesporere. De seks tilfellene fordeler seg aldersmessig slik:

1 person mellom 0-10 år

3 personer mellom 10-20 år

1 person mellom 30-40 år

1 person mellom 40-50 år

– Samtlige smittede følges opp i hjemmet av kommunen og fastlege. Vi venter fortsatt på cirka 60 prøvesvar tatt i går, heter det i pressemeldingen.

Torsdag ble det tatt over 250 prøver, og kommunen forventer ytterligere positive prøvesvar.

Det totale antall smittede personer i Orkland er nå 159 siden utbruddet av pandemien.

Britisk virus

Torsdag fikk kommunen svar på sekvenseringsprøvene for to av de første positive prøvene knyttet til dette utbruddet. Sekvensering er en metode for å finne ut hvilken variant av koronaviruset som er påvist. Begge prøvene er av Alfa-varianten, også kjent som britisk variant. Det er fortsatt denne varianten som er dominerende i Norge.

Det var stor pågang til legekontorene knyttet til karantene, sykemelding og eventuelt ferie til gode., torsdag.

– Det er naturlig i og med at mange er involvert og ferien starter for stadig flere i disse dager, heter det i pressemeldingen.