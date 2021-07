Kan bli ny varmerekord: – Det er noen skikkelige sommerdager i vente

Nyheter

Statsmeteorolog Rannveig Oftedal Eikill ved Meteorologisk institutt opplyser folket i i Oppdal og Rennebu om hva de kan forvente de neste dagene.

– Det ser veldig fint ut, det fortsetter med det varme været og det blir også en god del sol. Det er noen skikkelige sommerdager i vente, sier Oftedal Eikill til Radio E6.

Her er værvarselet de neste dagene: (Artikkelen fortsetter under bildet)

yr.no: Værvarsel for Oppdal

yr.no: Værvarsel for Rennebu

Det er høytrykket som lå over Sør-Norge forrige uke, som nå har beveget seg nordover som er årsaken til varmen.

– Det fører til at man får fint og varmt vær nå i Trøndelag, og etter hvert også lengre nord i landet.

Varmerekorden i Oppdal er fra 2019 da det ble målt 30,1 grader.

– Tror du vi kan tangere denne rekorden i helga?

– Det blir varmt i dag, det kan bli opp i 28 grader, kanskje en til to grader varmere i morgen, så da kan den ligge rundt 30 grader, så det blir ordentlig varmt. Om det blir noen rekord er litt vanskelig å si nå, men det blir kanskje ikke så langt unna.

Helga kan ifølge statsmeteorologen bringe med seg noen lette skyer.

– Det er litt mer usikkert på søndagen, da ser det ut som det kommer noen byger inn fra sørøst, først på Østlandet, så brer de seg nordvestover, og da kan det komme regnbyger og kanskje torden sør i Trøndelag.

Neste uke svekkes høytrykket noe, og det kan være at det kommer mer nedbør og at temperaturene synker.

– I første omgang ser det ut som det er de nærmeste dagene dere har mest sol og høyest temperatur, sier Oftedal Eikill.

Men fortvil ikke – sommervarmen kommer nok tilbake.

– Det blir sol igjen i løpet av sommeren, så vi får nok fine dager.

Vi har lagt bak oss en juni som slett ikke var så varm som i fjor, da det var en langvarig hetebølge som varte nesten tre måneder. Men også dette årets juni har vært varm, det er faktisk den femte varmeste juni måned siden meteorologisk institutt startet målingene i 1900.

Månedstemperaturen for hele landet lå 2,3 grader over gjennomsnittet fra de tretti årene fra 1991 til 2020, som er den nye normalen meteorologene bruker i klimaforskningen.

I Oppdal lå det litt over, her var gjennomsnittstemperaturen 2,6 grader over normalen, og temperaturgjennomsnittet var på 12,5 grader.

Sammenligner vi med i fjor da juni var rekordvarm, lå fjorårets gjennomsnittstemperatur på 15,1 grader.

Juni i år ble også tørrere enn normalt, normalnedbøren er på 55,2 millimeter, mens det kom bare 39,1 millimeter hele juni i år.