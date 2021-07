30 arbeidsplasser i spill: Gründere stamper i byråkratiet

Nyheter

Ni måneder etter at oppdrettsgründerne Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift fikk avslag på søknaden om akvakulturkonsesjon for å etablere matfiskanlegg for fjellørret ved Skoreshølen på Driva, venter de fortsatt på å få avklart om de kan gå videre med satsingen. Avslaget kom i september i fjor, deretter led søknaden om å etablere stamfiskanlegg samme skjebne, og vedtakene ble klaget til Mattilsynets hovedkontor, der de fortsatt ligger til behandling.