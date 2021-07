Uoversiktelig situasjon i nabokommunen: – Unngå unødvendige reiser

Nyheter

Orkland kommune har for tiden et uoversiktlig smitteutbrudd og meldte i går om at de forventer at utbruddet vokser i omfang.

- Vi har nær forbindelse med Orkland kommune både geografisk, men også en del som pendler i forbindelse med jobb og fritid. Kriseledelsen oppfordrer derfor å unngå alle unødvendige ærend til nabokommunen. Arbeidsreise defineres som en nødvendig reise, men har du mulighet til hjemmekontor anbefaler vi det, sier ordfører Ola Øie.

Ferietiden har startet for fullt, det betyr at mange er på reise. kriseledelsen minner om at det fortsatt er viktig å følge de nasjonale tiltakene for å hindre smitte, både lokalt og når du er ute på reise.

Vaksinering i Rennebu

I uke 25 fikk 146 rennbygger vaksine, og denne uka (uke 26) ble det satt 115 doser. Kommunen fortsetter nå med gruppe 9, de mellom 45-54 år i neste uke.

Fra uke 28 starter vaksineringen av gruppe 10, 18-24 år og 40-44 år.

- Vaksineringen vil fortsette hver uke gjennom hele sommeren. Vi begynner å få en viss oversikt over fordelingen, men det kommer stadig nye beskjeder om hvor mange doser vi får, så det er vanskelig å anslå helt nøyaktig når det blir din tur. Du vil bli oppringt om tidspunkt, opplyser Rennebu kommune.

Oppfordring fra vaksinasjonsteamet: