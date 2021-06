– Kan ikke stå for det MDG sier

Nyheter

Mari Rui Heiniger var leder for Miljøpartiet de Grønne i Oppdal, men opplevde at partiet på nasjonalt nivå fjernet seg for mye fra det distriktskollegene mener.

– Det er ikke noe dramatikk bak at jeg melder meg ut, lokalt er vi fortsatt én gruppe, sier hun, og forteller at de avholder partimøtene sammen.

Det er den nasjonale linjen hun føler blir for fjern å forholde seg til, iallefall slik den framstilles i media.

– Jeg blir så lei av å forklare at overskrifta sier noe annet enn det vi mener, sier hun.

– Nå kjente jeg at jeg ikke klarte det lenger.

På spørsmål om det er noen spesielle saker som har ført til beslutningen om å melde seg ut av partiet, sier hun at det ikke er det, det har bare samlet seg opp over tid en slags oppgitthet.

– Vi har forsøkt å få MDG til å bli et parti for distriktene ved at de skal løfte fram ting som angår oss, det er mye av det som står i partiprogrammet som ikke kommer fram i søkelyset.

Hun mener distriktene ofte blir litt glemt i higen etter å få nye grupper velgere.

– De retter seg mot en gruppe som er i 20-årene, som bor i by og som ikke spiser kjøtt. Du vet, den klassiske MDG-velgeren. Vi lokalt forsøker å si at alle kan være med iMDG, og det er mange i Oppdal om er enige i sakene MDG står for, så faller amn likevel utenfor fordi MDG er ute etter en annen gruppe. Det gjør det vanskelig for oss. Det handler om kommunikasjonsstrategi, sier hun.

– Det er vanskelig å være på grasrota og skulle forklare hele tiden hva partiet egentlig mener.

– Står for det samme

Selv har Heiniger ikke endret mening i noe hun gikk til valg for partiet på.

– Jeg kommer til å stemme det jeg ville gjort for MDG når jeg nå fortsetter som uavhengig i kommunestyret, sier hun, og legger til at MDG lokalt er intakt.

Hun smiler litt:

– Nå må jeg alltid være tilstede på møtene, med de praktiske utfordringene det medfører.

– Vil du stille til valg for et annet parti?

– Teknisk sett må man ikke være medlem av et parti for å stå på lista, men jeg vet ikke hvem jeg skulle blitt med om det ikke var MDG. og man må kjenne på motivasjonen, sier hun.

– Mye av drivkraften forsvant da jeg følte at det nasjonale partiet ikke dyttet meg fram lenger. Men jeg har fremdeles mye å lære i kommunestyret, selv om jeg har vært med i et par år så var jeg i permisjon det første året. Det er fremdeles to år igjen, så det er en stund å tenke seg om på.

Hun legger til at hun ble med litt på trass i første omgang:

– Det var litt for å vise at det går an selv om man har små barn. Det krever ganske mye av deg, men det er viktig. Jeg håper mange andre yngre stiller, for det er både givende og lærerikt. Og ikke minst må man fordele makta litt. Det må være mulig for alle å delta i politikken.