Lederen for et parti i medvind besøkte Rennebu og Oppdal

- Regjeringen legger stadig mer press på små kommuner. Dette er nok en av årsakene til at Senterpartiet går frem, så og si over hele landet.

Det sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som frdag besøkte Rennebu og Oppdal.

På torget i Rennebu ble partilederen med følge tatt imot av ordførerkandidatene Siv Remetun Lånke i Rennebu Sp og Geir Arild Espnes i Oppdal Sp. Til stede var også blant andre stortingsrepresentant Heidi Greni, fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem og leder i Orkland Sp, Kristian Fremstad.

Store og små kommuner en styrke

Slagsvold Vedum snakket mye om regjeringens sentraleriseringspolitikk, og var innom både kommunesammenslåing, politireformen, pendlernes kår og at Senterpartiet er opptatt av å gi tjenester der folk bor.

- Rennebu har i følge regjeringen ikke livets rett, men det er en styrke for landet med både små og store kommuner, slår han fast.

Geir Arild Espnes sier at Senterpartiet er opptatt av å få større frekvens på togavgangene, ikke minst med tanke på å legge bedre til rette for pendlere.

- Vi ser nå at alle som pendler, får kutt i pendlerfradraget. Vi vil gi disse bedre vilkår, for det er en styrke hvis en familie kan bo her i regionen og ha mulighet til å pendle, sier han.

Bare festtaler

Heidi Greni var ikke nådig i sin omtale av regjeringens distriktspolitikk.

- Et samlet Storting uttaler at det er viktig å ta vare på hele Norge, men dette blir bare festtaler, sier hun.

Slagsvold Vedum synes det er viktig å påpeke den utbredte missoppfatningen som synes å råde i byene. Penger til distriktene blir gjerne kalt subsidiering, noe han ikke vil være med på.

- En investering her i Rennebu, er det samme som en investering i Oslo, understreker han.

- Senterpartiet henger sammen, sentralt som lokalt. Vi snakker om det samme, sier Espnes i Oppdal Sp, og legger til at det er folket som må få bestemme om de ønsker en kommunesammenslåing eller ikke.

- Folket må bestemme. Vi er veldig gode venner, uansett, smiler han.

Bygdevekst

Senterpartiet vil innføre bygdevekstavtaler - og omgjøre byvekstavtalene til bymiljøavtaler.

Partiet mener det er behov for en forpliktende statlig satsing i norske distriktskommuner. Samtidig må omfanget på byvekstavtaler reduseres, og de må innrettes mot et bedre miljø i byene, i stedet for vekst.

Siv Remetun Lånke føler også at regjeringen tilsynegir at Rennebu er en for liten kommune.

- En kommune på 2500 innbyggere har lite handlingsrom. Vi har masse muligheter, men lite muskler. Vi er derfor glade i utspillet fra Trygve om bygdevekst, sier hun.

En oppfatning som deles av Hallem fra fylkeskommunen.

- Det er flott at Sp lanserer en bygdevekstavtale for å legge grunnlaget for vekst. Vi vil skape muligheter for å skape vekst i regionene, som samfunn må vi vise at vi satser, sier han.

Etter besøket i Rennebu, der følget også stakk innom Rennebumartnan, gikk turen videre til Oppdal. Her holdt partiet appell om Senterpartipolitikk generelt, og togavganger spesielt.

- Standen til Oppdal Senterparti opplevde et meget godt besøk i dag, og vi er svært fornøyde med arrangementet, sier John Torve, lokallagsleder i Oppdal Senterparti.