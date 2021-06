Nå er det gull i grønne skoger

Nyheter

– Vi merker at etterspørselen øker, sier Einar Sigstad, som er daglig leder i sin egen bedrift Eskog. For tiden hugger han skog ved Rånnåseter i Elgsmoen, og har den siste måneden tatt ut 4000 kubikk skog for fire grunneiere.

– Avtalen er på 5 500 kubikk, jeg håper det kan bli mer, om flere hiver seg rundt, sier han.

For nå er det gode tider for den som driver skog. Prisene har økt som følge av trevaremangel som igjen kommer som en følge av at barkebiller har angrepet skogen i Canada, og USA må importere skog fra andre steder. I tillegg har Kina fått øynene opp for tre, og i det hele tatt øker etterspørselen på verdensmarkedet.

Det har igjen ført til at bygningsmaterialer har økt i pris, som igjen fører til at prisen på tømmer går opp.

– Nå har ikke råvareprisen gått opp like mye som sluttproduktet, kommenterer Sigstad tørt. Enkelte bygningsmaterialer har økt med over 100 prosent siden i fjor, og det er varslet at det skal øke mer.

I følge Landbruksdirektoratet var sagtømmerprisene for gran og furu i mai på henholdsvis 535 og 541 kroner per kubikk, en økning på 88 kroner per kubikk (19,7 prosent) for gran og økning på 96 kroner per kubikk (21,6 prosent) for furu, sammenlignet med mai i fjor.

– Det er jo ønsket at de som eier råvarene skal tjene mer, men det er en betydelig økning, sier Sigstad.

Han har jobbet i bransjen i 20 år, og aldri sett lignende prisoppgang.

– Klarer dere å ta unna?

– Ja, sier han. Samtidig vil han oppfordre skogeierne til å ta unna litt nå.

– Det er bra priser nå, jeg tror det er lurt at de som har ventet med å hugge, nå tar kontakt. Jeg tør ikke spå hvordan det blir i fortsettelsen, men jeg tror prisnivået kommer til å holde seg høyt en stund ettersom trevaremangelen er så stor.

Imidlertid frykter han det samme som også byggenæringen selv har advart mot i OPP, nemlig byggestans.

– Problemet kan bli at prisene blir så høye at det stagnerer byggeveksten.

Samtidig er han glad for at det er etterspørsel etter produktene han leverer råvarene til.

– Jeg håper skogsnæringen får et etterlengtet løft. Og det er grunneierne som er nøkkelen i verdikjeden. Føler ikke de at de får nok betaling for virket, så lar de være å hugge tømmer.

Martin Midtgård jobber på en av maskinene Sigstad eier, og han kommenterer at det er nok å gjøre for alle nå.

– Det er sjelden på denne tiden av året at alle entreprenørene har jobb. Ofte står maskinene i ro et par uker på denne tiden.

I Oppdal kan det enkelte steder være varierende kvalitet på skogen, men i det området Sigstad jobber nå, er det velkjent at skogen er bra.

– Her er det «østerdalskvalitet», det betyr god furu, sier han.

Skogsarbeiderne forteller samtidig at kvaliteten forringes om skogen blir stående for lenge, som den kan gjøre enkelte steder. Gårdsdrift samles på få hender, og bøndene har ofte ikke tid til å tenke på mer enn jorda de skal drive.

Sigstad kommenterer:

– Det burde vært driveplikt på skog.