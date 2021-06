Tvillingene blir med Sundby på nytt superlag

Nyheter

Martin Johnsrud Sundby blir frontfigur for et nytt langrennslag. Satsingen skjer etter sammenslåingen mellom Team Koteng og Team Eidissen/BN Bank. Det nye laget vil gå under navnet Team Koteng/Eidissen, og det vil i tillegg til Sundby bestå av Niklas Dyrhaug, Chris Jespersen, Torleif Syrstad, samt tvillingene Silje og Astrid Øyre Slind.