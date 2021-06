Opphever tiltakene i Rennebu

Nyheter

For ni dager siden startet smitteutbruddet som førte til at over hundre personer i Oppdal og Rennebu ble satt i smittekarantene og Rennebu kommune innførte lokal forskrift som i realitetene stengte ned lokalsamfunnet. Status i Rennebu kommune torsdag ettermiddag var 115 negative testresultat, 13 smittede og 13 personer i karantene.

Nå fredag formiddag har formannskapet vært samlet for å se om det er nødvendig å opprettholde de strenge tiltakene

Ola Øie bekrefter det som egentlig var antydet etter de gode resultatene torsdag.

– I formannskapet nå har vi opphevet de lokale tiltakene med umiddelbar virkning, sier han til Radio E6.

Den lokale forskriften betyr blant annet skjenkeforbud, forbud for arrangement, idrett- og kulturaktiviteter, munnbindpåbud og anbefaling om hjemmekontor.

– Konkret så betyr det at vi går tilbake til nasjonale føringer som nabokommunene har, legger han til. Øie har tidligere påpekt at å innføre strenge lokale tiltak er en tøff beslutning, og målet er alltid at disse skal ha så kort varighet som mulig.

Det var kommuneoverlegen og en samlet kriseledelse som anbefalte formannskapet å ikke videreføre de lokale tiltakene.

– Folk må forholde seg til nasjonale retningslinjer, og så vil Rennebu kommune komme ut med informasjon i dag som poengterer i detalj hva som gjelder, sier Øie.

På spørsmål hva han nå tenker om situasjonen, sier Øie at han først og fremst er lettet.

– Vi har lyktes med å bekjempe smitten, det er det som står lengst fram i pannebrasken på oss. Jeg vil skryte av lokalbefolkningen og de som har jobbet med dette. Vi har i løpet av kort tid tatt ned et uoversiktlig smitteutbrudd nok en gang, og det ser ut som at vi har et system som fungerer ganske godt, sier han.

– Det er fremdeles mange i karantene, og mange har fått påvist smitte, er man nå sikker på at en har fått bukt med dette?

– Det kan en aldri være sikker på. Om det skulle dukke opp igjen blir en ikke overrasket. Men flere og flere blir vaksinerte, og hovedinntrykket mitt er at folk er veldig flinke til å følge med og gjøre det som blir anbefalt. Det er hele tiden en vurdering når man skal stenge ned og når man skal slippe opp., sier Øie, og er tydelig på hva målet er:

– Vi må holde dette på avstand slik at man kan holde dette unna og leve så normalt som mulig.

Når det gjelder smitteutbruddet i Midtre Gauldal stoler han på nabokommunens tiltak. Der har man foreløpig bestemt å ikke stenge ned kommunen på samme vis som i Rennebu, til tross for mange smittede. Hovedbegrunnelsen er at de som har fått påvist korona tilhører samme omgangsgruppe, og alle jobber ved Norsk Kyllings anlegg på Støren og Orkanger.

– Vi gjør stadige vurderinger i forhold til hvordan smittesituasjonen er rundt oss. Vi regner med at nabokommunene våre har samme kontroll på situasjonen som vi føler at vi har. Her må en bare ha en gjensidig tillit til de i rundt seg.